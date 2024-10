A szervezet törzsökhegyi telephelyén Ibolya néni kedvesen fogad, nemrég fejezte be a kutyák és cicák etetését, ami már napi rutin számára, hiszen a hét hét napján ezzel foglalatoskodik. A 2012 óta működő Második Esély Állatmentő Csoport nehéz időszakon van túl, hiszen mint megtudtam, egy nagyon agresszív parvovírus söpört végig az állományon, amit a szakszerű segítség ellenére sajnos öt cica sem élt túl.

Ibolya néni 12 éve vezeti a Második Esély Állatmentő Csoportot

Fotó: Haraszti Gábor

– Már két évtizede vagyok állatvédő, amikor nyugdíjba mentem, egy telket vásároltam a Törzsökhegyben, itt kapott helyet a menhely, aminek kezdetben csak néhány kutya és macska volt a lakója, ennek már több mint tíz éve – emlékezett vissza Ibolya néni, aki 2018-ban Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesült. – Nagyon sok munkával, adományokból rendbe hoztam a területet, amit öt részre különítettem el, azt szerettem volna, hogy ne kennelekben, hanem amennyire lehet, szabadon éljenek én kis kicsinyeim. A legidősebb kutyus Csutak, Döme és Tücsi, ők mindannyian elmúltak már 14 évesek, a cicák közül pedig Bori a rangidős, aki betöltötte a 10. életévét.

Csutak, az egyik legidősebb lakó

Fotó: Haraszti Gábor

Mint megtudtam, ritka az, amikor valaki idős kutyát fogad örökbe, de Ibolya néni a legidősebbektől már nem is válna meg, annyira a szívéhez nőttek, illetve a négylábúak is otthonuknak tekintik a menhelyet.

– Általában a kisebb testű, fiatal kutyusokat és macskákat keresik a leendő gazdik, nemrég került hozzánk Korina, a négyesztendős mopsz, akit hamarosan ivartalaníttatunk, és egy mindenre kiterjedő vizsgálat után tudjuk felelős gazdinak odaadni. Itt szeretném elmondani, hogy a pápai állatorvosoktól rengeteg segítséget kapok, Lénárt Lambert és Lázár Attila is nagyon kedves, mindig számíthatok rájuk, ahogy Kovács Jenő doktor úrra is.

Szabadon élhetnek a menhelyen a négylábúak

Fotó: Haraszti Gábor

Önkénteseket vár a Második Esély Állatmentő Csoport

Ibolya néni elképesztő, ép ésszel fel nem fogható sorsokkal találkozott az évek során, egyméteres láncon tartott, csontsoványra éheztetett, céltáblának használt kutyusokról, út szélére kidobott, megnyomorított cicákról mesélt. Napi szinten kap bejelentést, ilyenkor azonnal útnak indul, és próbálja megmenteni a bajba jutott állatokat. Még akkor is, ha a négylábú gazdája nem hajlandó elfogadni a segítséget. Búcsúzóul azt kérdeztem Ibolya nénitől, mire lenne szüksége. Tápra? Konzervekre? Takaróra? Ólra? Gyógyszerekre? Vitaminokra?