A cikkben feltárjuk az éjszakai vezetési tilalom mögött álló érveket és ellenérveket, hogy megértsük, miért fontos a felelős vezetés, akár nappal, akár éjjel. Lapunk megkérdezte az utca emberét: mit szólnak az Európai Parlament új tervezetéhez?

Éjszakai vezetési tilalom léphet életbe

Fotó: pexels.com/illusztráció



A megoldás: éjszakai vezetési tilalom

A támogatók érvelése szerint a friss jogosítvánnyal rendelkező sofőrök nem rendelkeznek elegendő rutinnal az éjszakai vezetéshez, ami több balesethez vezethet. Egy válaszadó megjegyezte: – Az éjszakai vezetés extra veszélyforrást jelent a fiatal sofőrök számára, akik nem képesek úgy reagálni( reflex) a váratlan helyzetekre, mint a tapasztaltabbak. – Az éjszaka bekövetkező balesetek aránya valóban magasabb a fiatal sofőrök körében, ami a javaslatot alátámasztó statisztikákban is megjelenik.

Ezzel szemben a kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy az éjszakai vezetési tilalom túlságosan általánosít, nem veszi figyelembe az egyéni különbségeket. – Nem tartom átgondolt döntésnek, mert valakinek úgy is lehet rutinja, hogy kevesebb mint három éve van jogosítványa. – Ezen kívül azt az érvet, miszerint 40 évesen is lehet friss jogosítványa valakinek, többen is kiemelik, illetve az is tény, hogy nem minden fiatal sofőr felelőtlen.

Továbbá sokan hangsúlyozzák, hogy a balesetek megelőzése nem csupán a fiatalokra vonatkozik. Az éjszakai vezetés nemcsak az ittas és szabálytalan vezetésről szól, hiszen aki nappal is így vezet, az éjjel is problémát jelenthet. Az idősebb sofőrök, akiknek reflexei szintén romlottak, továbbra is korlátozások nélkül vezethetnek éjszaka, ami sokakban felveti a kérdést: miért nem vonatkozik ez rájuk is?

Összességében az EP (Brüsszel) javaslata vegyes reakciókat váltott ki. Míg a támogatók a balesetek csökkentésére fókuszálnak, addig a válaszadók hangsúlyozzák, hogy a közlekedésbiztonság kérdése sokkal összetettebb, és a javasolt korlátozások nem veszik figyelembe az egyéni élethelyzeteket és tapasztalatokat.

A témáról megkérdeztük Réfi Ferenc gépjárművezető-szakoktatót. Gondolatait a témával kapcsolatban a lenti videóból megtudhatják!