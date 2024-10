Az ünneplő közösséget Miskolczi Tibor ezredes, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal védelmi bizottsága titkárhelyettese köszöntötte, majd Takács Szabolcs, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal főispánja mondott beszédet az emlékplakettek átadása előtt.

A Veszprém Vármegye Védelméért emlékplakettet idén négyen érdemelték ki. A képen Takács Szabolcs főispán, Anda György rendőr ezredes, Németh Éva büntetés-végrehajtási ezredes, Viasz István polgárőr, Farkas Zsolt tűzoltó alezredes és Huszár Péter alezredes

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Megemlékezett 1956 hőseiről, majd a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elnökeként is hangsúlyozva kijelentette: fontosnak tartja azt, hogy értékeljük és becsüljük meg a vármegyénk nyugalmát és biztonságát őrzők munkáját. Szólt arról is: nagy szükség van a gyakorlatokra, hiszen a baj óráiban és éles helyzetekben ezeknek köszönhetően tudnak a szakemberek hatékonyan és eredményesen reagálni. Úgy vélte, a jó kommunikáció képezi az alapját minden közösség együttélésének, ezért is örömteli, hogy a vármegyei szervezetek eredményesen tudnak együttműködni egymással.

Takács Szabolcs kijelentette, amikor 2017-ben a Veszprém Vármegyei Területi Védelmi Bizottság megalapította a Veszprém vármegye védelméért emlékplakett elismerést, az volt a céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet azokra a személyekre, akiknek példaértékű munkája kimagasló.

2017-től Veszprém vármegyében 32 kiválóan teljesítő szervezet vagy személy érdemelte ki az emlékplakett kitüntetést, kedden pedig újabb négy elismerésre méltó személlyel gyarapodott ez a szám.

Négyen vehettek át emlékplakettet

Az ünnepi gondolatok után Takács Szabolcs főispán és Huszár Péter alezredes, a vármegyei védelmi bizottság titkára Veszprém vármegye védelméért emlékplaketteket adott át

- Németh Éva büntetés-végrehajtási ezredesnek, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön parancsnokának,

- Anda György ezredesnek, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettesének,

- Farkas Zsolt tűzoltó alezredesnek, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadójának,

- Viasz Istvánnak, a Csajági Polgárőr Egyesület elnökének.

Az ünnepségen fellépett a Military Girls, majd az ünnepségen Polgárdy Imre, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke mondott pohárköszöntőt.