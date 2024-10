A Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány meghívásának eleget téve csatlakozott a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma csapata a Nagy László-emléktúra programjaihoz, melyet immár negyedik alkalommal rendeztek meg. A tartalmas napon a poéta kedvenc helyein barangoltak az emléktúra résztvevői.

Az emléktúra résztvevői sok emlékkel utaztak haza

Fotó: Adorján Zoltán

A Budai Gabriella és Adorján Zoltán vezette csoportot hat, hetedik osztályos diák alkotta. Iszkázon a Refi hajdani diákja, Nagy László szülői házánál találkozott a lelkes csapat, ahol Hencz András kuratóriumi elnök az alapítvány képviseletében köszöntötte az emléktúrára érkezőket. Innen a csoport busszal a Somlóhoz utazott, ahol bebarangolták a híres költő kedves helyeit. A majd’ ötórás kirándulás során próbára tették izmaikat, élvezték a kellemes őszi időt, jókat beszélgettek, sőt még egy ifjú öregdiákjukkal is találkoztak a kiránduláson.

Népi játékokkal is megismerkedtek a refis tanulók

Fotó: Adorján Zoltán

Finom ételekkel, szórakoztató programokkal folytatódott az emléktúra

− Visszatérve a Nagy László Emlékházhoz, Iszkáz lokálpatriótái csodálatos gulyással és tócsival vendégeltek meg bennünket, majd szellemi totóval, játékos formában mérték fel a szervezők, hogy szellemileg mennyit gyarapodtak a tudáspróbázók a nap során, ugyanis számos ismerettel gazdagodhattunk úgy Nagy Lászlóról, mint a Somló tájáról. Diákjaink egyik csapata harmadik helyezett lett, jutalmul értékes könyvjutalmat is kaptak. Délután pedig népi játékokkal és Nagy László kedves mesterségeivel foglalatoskodtunk helyi szakemberek irányításával. Példamutató, hogy miként őrzi hagyományait, kincseit Iszkáz közössége. Igazán tartalmas programon vehettünk részt, amelyet innen is köszönünk a szervezőknek és a lelkes kisdiákoknak, akik közül egyik azzal búcsúzott, hogy jövőre is jöhet-e – mesélte Adorján Zoltán, az iskola tanára.