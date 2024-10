A faluház energetikai korszerűsítése Rigácson című pályázati projekt célja a népszerű közösségi ház gazdaságosabb, fenntartható üzemeltetése volt. A fejlesztés keretében a kormány és az unió közös forrásából származó vissza nem térítendő 85 millió forintos támogatásból 570 négyzetméteres felületen, a teljes homlokzat és a padlásfödém hőszigetelése megtörtént, és beépítettek 23 darab energiatakarékos nyílászárót, napelemes rendszert építettek ki, és víz-levegő hőszivattyúval ellátott komplett hűtő-fűtő rendszert alakítottak ki.

Az egyik fejlesztés révén a Polgármesteri Hivatalnak és az orvosi rendelőnek is helyt adó közösségi ház újult meg Fotó: Keszey Ágnes

Energiatakarékos és környezetkímélő

Mint minden energetikai beruházásnak, e fejlesztés elsődleges célja is a felhasznált energiamennyiség csökkentése, a megújuló energia arányának növelése és a károsanyag-kibocsátás csökkentése. A becslések szerint a korszerűsítéssel évente kétmillió forinttal csökken az épület rezsije.

Az önkormányzat elkötelezett a környezeti fenntarthatóságban és az energiafelhasználás csökkentésében, így tavaly télen ledes rendszerre cserélték a teljes közvilágítást, idén pedig a alakosság számára díjmentes konstrukcióban nekiláttak az összes rigácsi lakóház padlásfödém-szigeteléséhez A településvezetés szándéka szerint a fejlesztés példa lehet a lakosoknak, hogy az önkormányzati korszerűsítéshez hasonlóan a drágább üzemeltetésű házak energiafelhasználását felülvizsgálják.

Fontos a folyamatos fejlesztés

Navracsics Tibor országgyűlési képviselő a csütörtök délutáni átadón elmondta: fontos támogatni azokat a településeket, melyeknek határozott fejlesztési elképzelései vannak – ilyen Rigács is.

Kertész-Bakos Ferenc polgármester ismertette a település eddigi fejlesztéseit és terveit, hozzátéve, hogy az épület belső terének felújítását saját forrásból fogják megvalósítani.

Kertész-Bakos Ferenc és Navracsics Tibor adta át a korszerűsített épületet Fotó: Keszey Ágnes

Elmondta azt is, hogy a megújult épületben hamarosan szociális mosodát is fognak üzemeltetni: három ipari mosógépet helyeznek el, s egy család hetente 15 kilónyi ruhát moshat majd ki.

A közösség erősítéséért

Mint elhangzott, nem elsősorban a mosási lehetőség miatt valósul ez meg – bár az is fontos – hanem elsősorban közösségépítő jelleggel. Ugyanis abban az egy órában, amíg tisztulnak a ruhák, a helyiek tudnak egymással beszélgetni, egymáshoz közelebb kerülni. A közösség erősítésének másik helyszíne lehet a közelmúltban kialakított játszótér is, melyen nem csak a gyerekek érzik jól magukat, a szülők is találkozhatnak egymással A játszótér eszközeit a Magyar Falu program 6 millió forintos támogatásával szerezték be, a telepítést, a talajelőkészítő munkálatokat, valamint a ütéscsillapító felületeket önerőből finanszírozta.