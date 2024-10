Földönkívüli 1 órája

Felboncolták a perui földönkívüli múmiáját, félelmetes dolgot műtöttek ki belőle

Múlt évben két, három ujjal rendelkező humanoid lény múmiáját mutatták be Mexikóban. A bejelentés hatalmas vitákat generált, sok szakértő szerint a Peruban felfedezett földi maradványok egyszerű hamisítványok, egy jól megtervezett csalás kellékei. Egyes tudósok azonban továbbra is vizsgálják az állítólagos földönkívüliek maradványait, most pedig két furcsa kézfej boncolásáról hoztak nyilvánosságra egy érdekes felvételt.

Az állítólagos földönkívüli múmiák hitelességét sok szakértő vitatja Fotó: Anadolu via AFP

A videón az látható, hogy dr. Jose Zalce Benitez, a mexikói haditengerészet törvényszéki orvosa egy implantátumot operál ki az egyik mumifikálódott kézfejből. A Daily Mail információi szerint az implantátum fémből készülhetett, az objektum kiemelése során pedig jól megfigyelhetővé vált a földönkívülinek vélt lény tenyércsontja is. Dr. Zalce szerint a fémötvözet felépítése meglehetősen komplex, előállítása speciális ismereteket és technikákat igényel a fém tisztaságának és minőségének megőrzéséhez - írta az Origo. Az állítólagos földönkívüli múmiák hitelességét sok szakértő vitatja Fotó: Anadolu via AFP A szakértő alumíniumot, ónt, ezüstöt, rezet, kadmiumot és ozmiumot azonosított az implantátumban. Dr. Zalce elmondása szerint a vizsgált háromujjú kézfejek nem azokhoz a lényekhez tartoztak, amelyeket tavaly a mexikói kongresszusnak bemutattak, hanem a perui Nazca sivatagban találtak rá a maradványokra. Sok tudós kételkedik a perui földönkívüliekben

Dr. Flavio Estrada, a perui Törvényszéki Orvostudományi és Jogi Tudományok Intézetének régészeti szakértője arra a következtetésre jutott, hogy a legutóbbi leletek valójában hamisítványok, olyan „bábuk”, amelyeket állati csontok összeragasztásával hoztak létre. A szakértő elmondta, hogy a „földönkívüli” kézfejek megtalálását körüllengő sztori puszta fikció, amelyet a közvélemény megtévesztésére találtak ki. Joshua McDowell, egy korábbi kolorádói ügyész és jelenlegi védőügyvéd, aki áprilisban Peruba utazott az állítólagos „földönkívüli múmiák” tanulmányozására, szintén úgy véli, hogy a videón szereplő maradványok csak felszínesen emlékeztetnek a kongresszusnak bemutatott példányokra. McDowell szerint a felboncolt kezek kisebbek, mint a Mexikóban bemutatott egyedeké, és valójában egy művész által készített utánzatok lehetnek. Van mód arra, hogy genetikai vizsgálatok és további törvényszéki elemzések révén végleges válaszokat kapjunk a kérdéseinkre” – mondta McDowell. Szerinte egy multidiszciplináris kutatócsoport felállítására van szükség, amely a perui kulturális minisztériummal szorosan együttműködve egy átfogó, hiteles tanulmányt készítene a maradványokról.



A mexikói kongresszusnak bemutatott "földönkívüli" múmiák rejtélye Ahogyan arról korábban írtunk, 2023. Szeptember 13-án két földönkívülinek látszó tetemet mutattak be a mexikói kongresszusban. Az esemény fő szervezője Jaime Maussan újságíró, ufókutató volt, aki eskü alatt vallotta, hogy a mumifikálódott testek nem részei a földi evolúciónak, örökítőanyaguk közel egyharmada pedig ismeretlen eredetű. Az egyik tavaly bemutatott állítólagos földönkívüli teste Fotó: Anadolu via AFP Elmondása alapján a testeket 2017-ben tárták fel a perui Cuscóban, és valóban elég szokatlannak tűnnek: bár testalkatuk hasonlít az emberéhez, fejük megnyúlt, kézfejükön pedig mindössze három ujj található. Az egyik maradványban tojásokhoz hasonló szerkezeteket is azonosítottak. Egy később kiszivárgott felvétel szerint azonban a testek hamisítványoknak tűnnek. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daily Mail (@dailymail) által megosztott bejegyzés

