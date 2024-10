„A sarki fények után idén újabb ritka látványosságban gyönyörködhetünk az októberi égen. A Tsuchinshan-Atlas üstökös a nyugati égbolt ékköve lesz a következő hetekben, amelyet a Pannon Csillagdában is igyekszünk távcsővégre kapni látogatóinkkal, de sötét, fényszennyezettségtől távoli helyeken akár szabad szemmel is megpillantható lehet az éles szeműeknek" – olvasható a csillagda oldalán. Esti programjai legelején – amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk – megcsodálható lesz az égi vándor.

Korábbi cikkünkben mi is írtunk arról, hogy októberrel megérkezett az igazi ősz, az éjszakák rohamosan hosszabbodnak, égi látnivaló akad bőven. A legfőbb kérdés: mennyire lesz fényes a hozzánk közeledő C/2023 A3, a Tsuchinshan–Atlas üstökös? Eléggé, most már tudjuk.