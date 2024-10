A forradalom és szabadságharc alkalmából rendezett megemlékezésen Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő kiemelte, egy nemzet legjobb fiait, lányait áldozta fel a szabadságért, a függetlenségért, melyekért a fiatalok önként adták életüket, szálltak szembe a túlerővel.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idézte fel Navracsics Tibor miniszter, országgyűlési képviselő Sümegen

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Tömegével váltak földönfutóvá a családok, akik más országokba menekülve próbálták meg életüket menteni, hogy évtizedekig meghasonlott szívvel és lélekkel vágyódjanak hazájukba, mely nagyon sokáig nem volt képes őket visszafogadni, fogalmazott Navracsics Tibor. A miniszter, országgyűlési képviselő hozzátette, 1989 óta szerencsére szabadon ünnepelhetünk, emlékezhetünk 1956 hőseire.

Forradalom volt 1989-ben is

A miniszter, országgyűlési képviselő elmondta, ahogy múlnak az évek, a részletek mellett általánosságok is felmerülnek. A formának is jelentősége van, ugyanis a kommunizmus bukása hazánkban ahhoz köthető, amikor 1989 januárjában Pozsgay Imre kommunista politikus kijelentette, hogy Magyarországon nem ellenforradalom történt, hanem népfelkelés 1956-ban. Kijelentése kisebb forradalmat idézett elő. Sokáig nem emlékezhettünk október 23-ra, a korabeli hősökre, óriási szerepe volt abban, hogy a kommunisták ellenforradalomnak nevezték az eseményeket. – 1956-ban vissza akartak térni ahhoz az időhöz, hogy a tehetség számítson, és amikor mindenki képességei szerint boldogulhat és eszerint becsülik meg, ahol mindenki szabadon élhet. Ezt taposták el a szovjet csapatok november 4-én. Nem engedhették meg azt, hogy egy olyan nemzet élhessen Európa közepén, mely szabadon választja meg életformáját, közösségét. Az 1956-os nemzedék gondolatai folytonosságot képeznek az akkori és a mai Magyarország között, melyben cél, hogy szabadon határozhassuk meg utunkat, szabadon választhassuk meg vezetőinket. 1956 szabad, független Magyarországot akart, és hagyott hátra számunkra eszményként. Ebben a közösségben mindenkinek helye van, hangsúlyozta a miniszter, országgyűlési képviselő. A múltat Végh László polgármester is felidézte, tisztelgett a hősök előtt. Az emlékezésen a helyi iskolások alkalomhoz illő műsort adtak. A múltidézés előtt koszorúkat helyeztek el a sümegi hősök emlékhelyeinél.