Ősztől tavaszig a hőmérséklet csökkenésével és a nappalok rövidülésével fokozatosan nő lakásunk energiafogyasztása, a költségek nagyobb részét a fűtés teszi ki. A fűtési időszakban a fűtés hatékonysága és a hőérzet függ a tető, a falak vagy a pincefödém, illetve a nyílászárók megfelelő szigetelésétől – hívja fel a figyelmet Nagy Szilvia, az egyik barkácsáruház szakértője.

A fűtési időszak sok helyen a nyílászárók szigetelésével kezdődik

Fotó: Banks Photos

Sokat tehetünk a fűtési időszak költségeinek csökkentésére

A nyílászárók esetében az a leghatékonyabb eljárás, ha a régi ajtókat, ablakokat korszerűekre cseréljük. Ha erre nincs lehetőség, ekkor ideiglenes megoldásként kibélelhetjük a réseket és az üvegre felhelyezhetünk ablakfóliát, amely egyúttal a páralecsapódást is csökkenti. Szigetelésként ablaktömítő szalagot is használhatunk, amely rugalmas, habszerű anyagának köszönhetően többféle résmérethez igazítható. Becslések szerint utólagos ajtó- és ablakszigeteléssel akár 15 százalékot is spórolhatunk a fűtésszámlán. A szakértő szerint korszerű fűtőtestekkel szintén javíthatjuk a fűtés hatásfokát.

Az ősz beköszöntével sokan tekerik feljebb a radiátorszelepet

Fotó: Praktiker

Korszerű kazán és szén-monoxid-érzékelő: biztonságos és energiatakarékos fűtés

Az elavult kazánok nemcsak magas energiafogyasztást és költségeket okoznak, hanem komoly biztonsági kockázatokat is rejtenek magukban. A régi, nyílt égésterű kazánok például szén-monoxid-mérgezést okozhatnak, mivel ezek a készülékek az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből vonják el. Mindenképp érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt beszerezni, mely egy életmentő eszköz, a levegőben található szén-monoxid koncentrációját figyeli. A gáz többnyire az égés során keletkezik, például rosszul működő fűtőkészülékeknél, kazánoknál vagy kémény nélküli gázkészülékeknél. Amennyiben új kazánban gondolkodunk, beszerelésük nemcsak a biztonságot növeli, hanem jelentős mértékben csökkentheti az energiafogyasztást is. A modern kondenzációs kazánok például sokkal hatékonyabban hasznosítják a tüzelőanyagot, mivel képesek visszanyerni az égés során keletkező hőt is.

A mobil klímák nagyobb szobákat hamar befűtenek

Fotó: Art Marie

De mi a helyzet a klímafűtéssel?

A split klímák 0 fok körül hőmérsékletig alkalmasak fűtésre, és figyelembe véve az elmúlt telek időjárását, megkockáztatható, hogy ez a teljesítmény egy-egy alkalommal az idei fűtési szezonban is elegendő lehet. A splitnél is hatékonyabbak a tálcafűtéses klímák, ugyanis ezeket a készülékeket fűtésre is optimalizálták, és a berendezés teljesítményétől függően akár mínusz 10-15 fokig is bevethetők. Összességében elmondható, hogy más fűtési alternatívákhoz képest a klíma beszerzése és felszerelése kevesebb kiadással jár, ugyanakkor minél hidegebb van kint, annál nagyobb az energiaigénye, és ezzel arányosan nő a villanyszámla. Ráadásul több helyiséget vagy egy családi házat nem vagy nehezen képes kifűteni.