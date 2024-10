A badacsonyi ősz, tél és tavasz már hagyományos rendezvénysorozata a Gasztrohegy, melynek legújabb évada október utolsó hétvégéjén kezdődik, Irány erdő! címmel.

Október utolsó hétvégéjén indul a Gasztrohegy. Ezen a két napon az erdő ízeit kínálják a Badacsonyba érkezőknek

Ez az időszak már tényleg az igazi ősz, a szervezők pedig arra biztatják a vendégeket, hogy kóstoljanak bele a táj ízeibe, fedezzék fel a vidéket sétálva, vagy a BalatonBike365 csúcsszuper elektromos kerékpárjaira ülve. Egy Kéktúra szakasz után, a hegyre felbiciklizve, vagy egy kiadós kerékpár túra után-közben várják a vendégeket a Gasztrohegy fogások: vadak, szarvas, őz, fácán, gombák, erdei termények kerülnek a tányérokra.

Újabb helyszínek a Gasztrohegyen

A tematikus gasztrohétvégékhez - a tavalyi Gasztrohegyről itt írtunk - idén minden eddiginél több, 13 helyszín csatlakozott, így még több kiegészítő helyszín és program biztosítja, hogy egy percre se unatkozzunk ezen a hétvégén.

A fő helyszínek - Hableány, Laposa Birtok, Borbarátok, Bonvino Borbár, Tilia Borvendéglő mellé újként csatlakozott a Nefelejcs – Sike Balázs Pincéje valamint a Folly Arborétum és Borászat. A kiegészítő helyszínek is izgalmas programokkal készülnek: brunch lesz a Gilvesy B-üzemben és a LaTéne desszertműhelyben, irodalmi beszélgetés és aftert party az Istvándy Borműhelyben, a Plánéban borokat lehet kóstolni, a Váli Vinotékában erdei melegszendvicseket párosítanak borokkal, a Hinta Badacsony pedig őszi koktélokkal várja az ideérkezőket.

Irány az erdő!

A Gasztrohegy étkei kisebb, kóstoló adagok, hogy a vendégek tényleg minél több helyet felfedezhessenek. Az október 26-27-i tematikus gasztrohétvégén ezeket az ételeket kínálják a vendégeknek:

Laposa Birtok • Fácán erőleves, sacchettoni

Hableány • Vargányás arancini házi snidling majonézzel • Szarvas lasagne

Borbarátok • Borókás vaddisznópecsenye, szarvasgombás arancini, áfonyás jus

Bonvino Borbár • Sous vide szarvasnyak, vargánya sodó, sós mogyorós muffin

Tilia Borvendéglő • Gombás vaddisznókolbász / Borókás - vadalmás szarvaskolbász, lepénykenyér, pikáns szósz / bor ajánlat: Von Beőthy Pince: Kurucvér

Nefelejcs – Sike Balázs Pincéje • Omlós őzlapocka, erdei gombás házi gnocchi, fenyőmag, szarvasgomba olaj / bor ajánlat: Pinot Noir siller 2023

Folly Arborétum és Borászat • Vaddisznó, vargánya, fenyőmag, papardelle, parmezán (L, E, G, N) / borajánlat: Boróka vörös 2022 Istvándy Borműhely

Kiegészítő programok, brunch, buli

Istvándy Borműhely

17:30 Irodalmi beszélgetés 5 tételes borkóstolóval (2 Istvándy tétel, 3 szekszárdi vörös bor)

„After party” az Istvándy Borműhelyben 19:00-től zenél: DJ Ernő Piaf



Brunch és borok a Gilvesy B-üzemben:

Brunch és borok a Gilvesy B-üzemben: Szarvas banh mi füstölt gombakrémmel

Sült erdei gombás bahn mi

Misos gesztenyés pite

Savanyított rántott ponty



Pláne Badacsony Borterasz: izgalmas válogatott borok a borvidékről, kérj tippeket a pultban, vagy indítsd itt az egész Gasztrohegyet egy pezsgővel!



Brunch és pékség

9-15 óráig a LaTéne Desszertműhelyben:

Rókagombás rántotta kecskesajttal vajas briósban

Tépett húsos vaddisznó, roppanós croissantban

11:30.15:00 ebéd menü: Gomba counsommé üveg tésztával (vega) Vaddisznó szűz - szarvasgombás rizottó Tökmag – csipkebogyó eclair (deszert)



Borok és falatok a Váli Vinotékában: 3 boros kóstoló Badacsonyi Budai 2023 Badacsonyi Kéknyelű 2023 Badacsonyi héjon tartott Szürkebarát 2022 melegszendvics (Bivaly mozarellás, paradicsomos, saját készítésű és érlelésű sonkával Sándor Tamás sajtjával, Szarvasszalámis melegszendvics zöldségtállal, Erdei gombás melegszendvics salátával)



Koktélok és őszi édesség a Hinta Badacsonyban: Pear Aperol Spritz Pumpkin Margarita Berries & Mint Vodka Fizz

Desszertnek gesztenyepüré és palacsinta (almás fahéjas-diós krémmel vagy erdeigyümölcsös raguval és csokiöntettel)

Biciklis kalandozás

A Gasztrohegy bejárására is egyértelműen a bringa a legjobb találmány: a helyek kellően közel vannak egymáshoz, hogy ez ne jelentsen kihívást, ugyanakkor pont olyan távol is, hogy egy kellemes biciklis túra kerekedjen belőle. A Balaton Bike Tour ide is elhozza legújabb fejlesztésű csúcsminőséget képviselő elektromos kerékpárjait, amelynek köszönhetően idén vezetett ebike túrákon lehet a kalóriák ellen küzdeni.

BBT eBike túra: Középkori várromok nyomában Gasztrohegy Special

Badacsonytomaj - BalatonBike365 Port

