Minden eddiginél több, összesen 13 helyszínen várják a vendégeket a Gasztrohegy szombati és vasárnapi napján többségében Badacsonytomajon és több környékbeli településen. Szezonális hozzávalók, lokális konyha, elkötelezett vendéglátók és aktív felfedezés - ennek jegyében szervezik meg az októberi, decemberi, februári, márciusi és májusi Gasztrohegy-hétvégéket.

Vasárnap is várja a vendégeket a Gasztrohegy - például Szarvas lasagne is szerepel a kínálatban

Fotó: Keszey Ágnes

Most az erdő ízeit kínálják a Gasztrohegy vendéglátóhelyei

A sorozat nyitó hétvégéje - október utolsó szombati és vasárnapi napja - az erdő ízeit vonultatja fel: többek között fácánleves, borókás vaddisznópecsenye, vargányás arancini, omlós őzlapocka kerül a tányérokba, melléjük az ételekhez illő helyi borok. A gasztronómai élményeket színes programok is gazdagítják: így irodalmi beszélgetés, több borkóstoló, after party is várja a vendégeket.

A szervezők - a Visit Balaton365 együttműködésével - a táj őszi szépségeinek megcsodálására is biztatják a rendezvényre érkezőket, hogy sétálva, vagy a BalatonBike365 csúcsszuper elektromos kerékpárjaira ülve fedezzék fel a vidéket.