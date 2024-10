Forrás: Folly Arborétum/Facebook

Korábban a közösségi oldalon így írt a csatlakozásról a Folly Arborétum és Borászat: "a régiós összefogást és Badacsony sokszínű, minőségi gasztronómiai kínálatát fémjelző esemény lehetőséget ad számunkra, hogy a szintén egész évben nyitva tartó éttermünk újabb rendezvényen mutatkozzon be és adjon ízelítőt kiemelkedő minőségű fogásaink, különleges ételkreációink és kiváló boraink választékából. Az érintett hétvégéken a Gasztrohegy aktuális tematikájához illeszkedve szervezzük meg a kerti programjainkat, így a vezetett kerti sétát és a családi szabadulószobát is."

Nefelejcs – Sike Balázs Pincéje – Omlós őzlapocka, erdei gombás házi gnocchi, fenyőmag, szarvasgombaolaj

A badacsonytördemici vendéglátóhely is új a Gasztrohegy-helyszínek között. Itt omlós őzlapockát kínáltak erdei gombás házi gnocchival, fenyőmaggal és szarvasgombaolajjal. A tulajdonosok Sike Balázs és felesége, Velényi Réka már régóta dédelgették a gondolatot, hogy csatlakoznak a tematikus gasztrohétvégékhez.

Az aprólékos díszítésre is jut idő

Fotó: Keszey Ágnes

- Most már szezonon kívül vagyunk, így több idő van arra, hogy még inkább tudjunk figyelni az apró részletekre. Így jutott idő megalkotni az étel tetejére egy ehető őszi levelet, ennek a dekorációnak a fő alapanyaga a zöldborsó - mutatta be az ételt Velényi Réka, aki a rendezvény turisztikai jelentőségéről is szólt.

- Fontos, hogy aktivitásokat szervezzen az ember a két szezon között, elő- és utószezonban. Tapasztaljuk, hogy a programok megmozgatják az embereket, többen érkeznek a térségbe, hozzánk is. Mi itt vagyunk a hegyoldal nyugati oldalán, Szigliget felé, aki hozzánk érkezik, annak pár kilométert utaznia kell. De örömmel tapasztaltuk, hogy sokan eljöttek hozzánk. Láttunk ismeretlen arcokat is, tehát biztos a Gasztrohegy volt az apropója, hogy felfedeztek minket. Ezen a hétvégén az időjárás is kegyes volt hozzánk, napközben sütött a nap, így még kint, a kertben is sokan szívesen leültek - tette hozzá Velényi Réka.

Laposa Birtok - fácán erőleves, sacchettoni

A Gasztrohegy szíve Badacsonytomaj.

A tematikus gasztrohétvégék alapítótagjai között van a Laposa család, mely családi borászatként hosszú évtizedek óta meghatározó a térségben, s sok éve már, hogy a gasztronómiában is jelen vannak. Akik ellátogattak a Gasztrohegy legmagasabb részén fekvő Laposa birtokra, azok a táj szépségében is elmerülhettek. Csodálatos a kilátás innen a szőlőkre és a Balatonra, s közben a helyi nedűk ízlelésével is elmerülhetünk a balatoni életérzésben.