Pethő Anita, az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, remélik, hogy néhány év múlva a fák termőre fordulnak, és a fesztiválozókat saját terméssel tudják kínálni. A program a csikólegelői közösségi ház melletti téren traktorozással kezdődött. Németh László vitte egy kört a járművel az érdeklődőket, akiknek többsége gyermek volt. A Patakparti óvoda Csigabiga csoportjának tagjai néptáncot mutattak be, majd az Ajka-Padragkút Táncegyüttes szenior csoportjának műsora következett, akik a közönséget is megtáncoltatták. A gyerekek örömére megérkezett Rudi bohóc, aki cukrot is osztogatott a vidám műsora közben.

A délutánon alkotófoglalkozáson készültek a Gesztenye Marcik és a csuhébabák. Az arcfestés és csillámtetoválás a szervezők ajándéka volt. Nagy sikert aratott a sült gesztenye, amit ma már ritkán lehet kapni. Az egyesület tagjai örültek annak, hogy más város részeiből is érkeztek érdeklődők.