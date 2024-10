Berobbant a gombaszezon, százával lehet most a Magas-Bakonyban szedni óriásiakat is – erről már október első napjaiban írtunk. Azóta sokan maguk is meggyőződtek róla, hogy az őzlábgomba több példánya ráadásul akkorára megnőtt, hogy alig vagy nem is fér be a kosárba. Viszont az időjárás minden gomba növekedésének kedvezett, mérgező és halálosan mérgező is rengeteg van az erdőkben. Elfogyasztani a gombát csak azután szabad, hogy gombaszakellenőrnek megmutattuk. A gigavargánya is csak akkor biztosan gigavargánya, ha azt szakellenőr megállapította.

Gigavargánya és óriási őzlábgomba – Tele velük most a Bakony, Kovács Alfréd egy rekordernek tűnő őzlábgombát talált

Mióta megosztottuk annak a gigavargányának a fotóját, amit Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Bencés Főapátság főapátja talált a Bakonyban, kommentekben és mailen is kaptunk hasonló fényképeket olvasóinktól. Többen is ekkorákkal találkoztak mostanában. Mi ennek az oka? Megkérdeztük a bakonyi botanikust és a gombaszakellenőrt.

Bakonyi gombatúra – Győri Krisztina gombaszakellenőrrel is elmehetünk gombászkodni

Gigavargánya miért van több idén?

A sok eső hatására bújtak elő, ráadásul csapadékszegény időszak után köszöntött be a nedvesebb idő, amihez kellemes, tavaszias hőmérséklet társult. Ez igazán optimális körülményeket teremtett a gombáknak, mert akkora meleg se lett, amiben hamar tönkrementek volna. Egyébként ibolyát és a szintén kora tavaszi virágként ismert fekete kökörcsint is ezért láthatunk mostanában, ősszel.

Hajrá, irány a Bakony tehát, kezdődhet a gombaszedés! A vadgomba sokkal ízletesebb, mint a termesztett, értékes tápanyagokat tartalmaz. Az őzlábgomba, a vargánya is, de a bakonyi gombatúra akkor igazán biztonságos, ha gombaszakellenőr is van a csoportban.