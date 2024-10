Október 2.

A nyögésekkel és morgásokkal fűszerezett férfinátha második napján szünet nélkül szakad az eső. Az autóban a 10.000 Maniacs zenekar nemrég újra kiadott koncertje szól az MTV Unplugged sorozatból. Nem tudom, hányan emlékeznek még erre az 1981-ben alakult amerikai alternatív bandára, vagy akár az említett szériára. Az MTV (Music Television) akkoriban még ízlés- és tudatformáló csatornának számított, jobbnál jobb műsorokkal, amelyek közül kiemelkedett az Unplugged, azaz akusztikus előadások rögzítése, amik aztán megjelentek hanglemezen is, sikert sikerre halmozva. Elég, ha csak a Nirvana-albumra gondolunk, de a 10.000 Maniacs-nak is ez a legnépszerűbb lemeze 1993 óta. A zenekar itt éppen a country felé kirándul, eljátsszák többek között a Because The Night című örökbecsű Bruce Springsteen-szerzeményt is, amit aztán Patti Smith helyezett el a rock and roll történetének legszebb lapjaira, és a végén csattan a korbács, amikor David Byrne is beszáll három dal erejéig.

Október 3.

Délelőtt átmeneti esőszünet, majd újfent rákezd. Ez van. Írok, olvasok, adminisztrálok, felváltva törölgetem a könnyeimet és az orromat. Várakozó álláspont. Remek teák, házi patika kakukkfűvel és fenyőrüggyel. Utóbbiról eszembe jut, hogy ki kellene ugrani a fenyvesbe, megnézni a rizikét. Csuda dolog a gomba, se nem növény, se nem állat, aztán mégis van. Különösen ilyen időben. Hébe-hóba focit nézek. Messze nem olyan intenzitással, mint régebben, és ennek számos oka van. A játék megváltozott és nem éppen előnyére. A pénz mindent visz. A BL-ről lemondtam, a világ egyik legellenszenvesebb televíziós társaságának fizessen még extrákat a Kaltenbrunner, egy másiknak meg sikerült az összefoglalókat is széttrancsíroznia a reklámokkal. Marad a Fradi és a válogatott, ha esik, ha fúj. Fotelből mindegy. De az is lehet, hogy megye hármas meccsekre kellene járni, vaskorlátnak támaszkodni, onnan okoskodni fennhangon. Ott talán még maradt valami a régi idők focijának hangulatából, amit manapság talán csak a Feröer-szigeteken lehet tetten érni, de azok meg messze vannak, és egyébként is, fagyoskodjon a fene.