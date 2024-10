A gyermekhalál borzasztó a szülőnek.

Gyermekhalál történt a berhidai családban

Fotó: Kovács Erika

Gyermekhalál többször megtörténik

Gyermekhalál történt egy berhidai családban és meghalt Sallai Nóra színésznő ötéves kisfia egy baleset miatt. Kardos Klára klinikai szakpszichológus a hasonló esetek feldolgozásánál azt tanácsolta, a gyászt meg kell élni, nem szabad visszafojtani a fájdalmat, ha sírni kell, hát sírjon az ember! Arra figyeljen, semmiképp ne forduljon magába ilyenkor, ne zárkózzon el a külvilágtól, ne zúdítsa a tragédia által kiváltott szomorú, keserű érzéseit a környezetére, mert az még mélyebbre taszítja saját magát. Nem beszélve arról, hogy elűzheti azt, illetve azokat az embereket is maga mellől, akik segíteni próbálnak neki, támaszai lennének a bajban. A szakember azt tanácsolta, ha van párja az embernek, érdemes vele minél többet beszélgetni, közös elfoglaltságot keresni, más esetben ezt érdemes tenni barátokkal, szomszédokkal, a lényeg, hogy az ember keresse a közösséget és minél többet beszéljen, beszélgessen másokkal. Adott esetben nagyon sokat segíthet a hit, mely sok erőt adhat az embernek. A családban élő egészséges gyermeket továbbra is a megszokott módon kezeljük, ne féltsük, óvjuk betegesen. Jótékony lehet egy séta azokkal az emberekkel, akikkel szívesen vagyunk együtt, mert nagyon előnyös lehet az, ha még kis ideig is, de másra figyel az ember. – Vegyünk erőt magunkon, nem tehetünk mást. Vegyük tudomásul, az élet törékeny, az ember nem írhatja felül azt, nem tudni, kivel, mikor, mi történik. A lényeg, hogy éljünk magunkért, az életért – fogalmazott Kardos Klára.