Idén a második negyedévben 3 százalék körül nőtt a kiskereskedelmi forgalom. A harmadik negyedévben ennél nagyobb növekedésre lehet számítani, de rendkívül fontos fontos (a költségvetésbe érkező adóbevételek tekintetében is), hogy a karácsonyi kiskereskedelmi szezon jól sikerüljön. Nem véletlen, hogy néhány élelmiszer kereskedő már nyár legvégén, ősz legelején kipakolta a polcaira a karácsonyi édességeket, most pedig már október második hetétől a szaloncukor is megjelent a kínálatban.

A jelenségről a Mandiner közölt érdekes elemzést.

A karácsonyi bevásárlás és a pszichológia

Ennek jellemzően pszihológiai okai vannak. A karácsonyi édességek és most a szaloncukor nem más mint a karácsony percepciója, a boltos tudatosítja a vevőben a szezon közeledtét és arra ösztönzi, hogy készüljön, hamarosan indul a roham. Ugyanakkor még a fekete pénteket közelében sem vagyunk, a háztartások egyelőre az őszi szünet közeledtével és a téli holmik beszerzésével foglalkoznak.

Az augusztusi kiskereskedelmi adatok (üzemanyag nélkül 5,6 százalékos növekedés) azt jelzik, hogy visszatérőben van a vásárlási kedv, ha nem romlik a fogyasztói hangulat, kifejezetten erős adventi kiskereskedelmi forgalomra lehet számítani - már a korábbi évek gyenge aktivitása után. Vagyis most érdemes a boltosoknak proaktívan viselkedniük.

A karácsonyi kereskedelmi menetrend jellemzően a fekete péntekkel kezdődik, amit a következő hétfőn a kiber hétfő követ. Ezt a két napot jellemzően a nem élelmiszer kereskedelmi cégek használják akciós időszaknak. Évek óta több héten keresztül tartanak a leértékelések és az időszak a webáruházakról szól.

Tavaly és tavalyelőtt gyenge volt a piac, ennek megfelelően a kereskedők sem alkalmaztak túl nagy árcsökkentést, jellemzőbb volt a 20-25 százalékos akció, mint a Covid előtt megszokott 50-70 százalékos.

Idén lehet, hogy mód nyílik visszatérni az utóbbi szinthez, kérdés, hogy a kereskedőknek van-e felszabadítható tőkéjük erre. Az akciókat, árkedvezmények ugyanis mindig a boltosok finanszírozzák.

A fekete péntek után nagyjából két hét csend következik, ez után pedig a piac belefordul a hajrába. Idén hét közepére esik december 24-e, a tavalyi 3-al ellentétben 4 decemberi vasárnap lesz, amit szenteste előtt. Első körben az iparcikk termékeket forgalmazó boltok kezdik el az akciókat, majd a ruházati boltok, amibe bekapcsolódnak az illatszer árusok és végül az élelmiszer kereskedők robbantanak a leárazásokkal.