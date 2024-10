Alapítványt hoztak létre gyermekükért

Kerülni kell minden rizikófaktort, ami a betegség kiújulását eredményezheti, vagy újabb fertőzést okozhat nála. Evelin beszélni nem tud, immunrendszere nagyon gyenge, az eddig kapott védőoltásai hatástalanok, külön egyénre szabott oltásokat kapott, illetve kap.

Az utazások, a vizsgálatok, a kórházi tartózkodások a család helyzetét nagyon kedvezőtlenül érintik. A szülők elszánt küzdelmét jelzi, hogy megalapították az Evelin Felépüléséért és Jövőjéért Alapítványt, ezzel is szeretnének segíteni a saját és a hozzájuk hasonlók helyzetén. Látnak lehetőségeket, melyekkel kicsit könnyíthetnének életükön, emiatt pályázatírót keresnek, aki nagy segítséget jelentene számukra. András egy barátja honlapot is készített, ahol minden fontos információt közölnek. Ajkán jótékonysági rendezvényt is szerveztek értük, és az önkormányzat is szívén viseli a sorsukat.

– Mire lenne szükségünk? Egészségre – jegyezték meg halkan a szülők, akik egy apró, másfél szobás albérletben laknak Ajkán.