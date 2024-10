Az ünnepre szánt műsort Bodnár Istvánné, Zsóka ismertette, hangsúlyozva, hogy országos példa is lehetne, amennyi művészeti csoport működik az Életet az Éveknek Veszprém Vármegyei Egyesületen belül. Mint mondta, órákig tartó bemutatót is produkálhattak volna, az ízelítő, amit az idősek napi megemlékezés közönsége láthatott, így is meggyőző volt. Kezdődött az ajkai Preiringer Sándorné szavalatával, majd színre lépett a Mai Nők Klubja Szentkirályszabadjáról. Műsoruk címe: Időutazás táncos hangulatban. Hihetetlen produkció volt: kezdetben reneszánsz zenére és öltözetben lejtettek a hölgyek, majd a hosszú ruhát hirtelen ledobva kezdtek el rokizni, hogy csacsacsával fejezzék be az utazást. Utánuk a Cholnoky Nyugdíjas Klub harmincéves énekkara énekelt, végül pedig az Ezerarcú Bónusz Nyugdíjas Klub nyolc éve alakult tánccsoportja lépett színre, és generált Tímár Lajos tanár úr vezetésével olyan hangulatot, hogy a közönséget is elkapta a táncos kedv.