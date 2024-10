A várpalotai intézmény új képzéseivel a szakmai eszközigény is megnövekedett, párhuzamosan a tanulók létszámával. Miután az iskola csatlakozott a számos informatikai területen, különböző piaci minősítésekre felkészítő, nemzetközi szinten is elismert Cisco Akadémiához, egy minimális kezdőcsomaggal a fizikai laborgyakorlatokat is megkezdhették.

Háromfős csoportokra bontva egy informatikai hálózat kiépítését mutatták be az iskola tanulói az ünnepélyes átadást követően Fotó: Szabó Péter Dániel

Hajdu István, a várpalotai középiskola igazgatója elmondta, a Cisco akadémiai tagság komoly előnyt jelent a diákoknak.

– Akik Várpalotán tanulják ezeket a tantárgyakat, azok tanúsítványt is kapnak arról, hogy ezeket az iparban és a szolgáltatószférában igen elterjedt eszközöket használják. Így amikor a diákok kikerülnek tőlünk és állást vállalnak, esetleg a felsőoktatásban tanulnak tovább, az mindenképp egy nagyon jó pont, hogy rendelkeznek ezzel a tanúsítvánnyal – emelte ki Hajdu István.

A megújult szakképzési rendszer egyik fő alaptétele a képzésben megszerezhető naprakész tudás kényelmes, a 21. századnak megfelelő vonzó környezet biztosítása – erről beszélt az átadóünnepségen Berta Ildikó főigazgató, aki hangsúlyozta, a most Várpalotán megvalósult fejlesztés jelentős beruházásnak számít a technikumi képzésben. – Olyan diákokat képzünk, akik biztos alapokat kapnak a digitalizáció területén. Ezért kiemelten fontos, hogy a legújabb technológiát tudjuk biztosítani számukra – hangsúlyozta.

A fejlesztés ünnepélyes átadóját követően egy, a tanév során alaposan begyakorolt projektfeladatot, egy informatikai hálózat kiépítését mutatták be az iskola tanulói háromfős csoportokra bontva, Bite Zoltán informatikai szakoktató irányításával.

A beruházásnak köszönhetően egyébként átalakult az iskola 121-es számú informatikaterme. Az eddigi 12 hagyományos munkaállomás mellett létrejött 12 új munkaállomás asztali gépekkel, laptopokkal, monitorokkal, hálózati routerekkel és switchekkel, amelyek kizárólag a szakirányú oktatásban résztvevők tanulását szolgálják. Mindemellett a felnőttek informatika ágazaton belüli szakmai oktatását továbbra is biztosítani tudja az intézmény, melynek könyvtárban a mostani fejlesztés révén felszabadult tíz számítógép segítségével egy kisméretű csoporttermet is kialakítottak.