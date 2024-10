Támad az élősködő 36 perce

Invazív bogár lehet a pirospaprikában: ha ezt látod, azonnal szükséges a nagytakarítás

Nem is gondolnánk, hogy a konyhapulton tárolt fűszerekben, a szekrényben lapuló pirospaprikában is lehetnek élősködők. A szárított fűszerek, teák vagy müzlik azonban igazi csemegék egyes élőlények, így a dohánybogár számára is. Ha egyszer megjelent és elszaporodik, akkor nagyon hamar nagy problémát tud okozni a konyhában.

A fűszerpaprika vagy pirospaprika a magyaros konyha nélkülözhetetlen alapanyaga, ez az, ami szó szerint minden háztartásban megtalálható. Só, bors és paprika, ezekből még a legkisebb konyhában is biztosan van. Sokan fűszertartó üvegben vagy dobozban tárolják az alapanyagokat, míg mások a boltban vett zacskót egy gumival vagy csipesszel visszazárva használják a fűszereket. Ez utóbbi veszélyt is rejthet magában. Fűszerekben, teákban is megtelepedhet a dohánybogár: így védekezz ellene Fotó: Shutterstock Ha nem megfelelően záródik a tasak, akkor nem várt vendégek érkezhetnek a lakásba. A muslica, a lisztmoly vagy a zsizsik közismert és rendkívül bosszantó hívatlan látogatója a konyhának és a kamrának. Tönkreteszik a lisztet, a búzadarát, a rizst, a szezámmagot, a szálas teákat, száraztésztákat, a fűszereket. Kevésbé közismert, ám annál zavaróbb invazív kártevő a dohánybogár is, ami pont a népszerű fűszerből, a pirospaprikából is képes magának lakóhelyet varázsolni. Fűszerpaprikában is megél a dohánybogár, a bosszantó kártető Gyuris Rita, az interneten ismert növényorvos már számtalan rovar- és bogárfajt megismertetett az emberekkel. Bemutatta például, hogy a régóta a polcon tárolt filteres teában is lehetnek atkák, és nemrég saját bőrén tapasztalta meg, hogy a pirospaprikában is megjelenhetnek élősködők. A dohánybogár elsősorban dohánytermékekben jelenhet meg, de befészkelheti magát egyéb szárított növényi alapanyagokba, például fűszerekbe és teákba. A dohánybogár jelei A dohánybogár jelenlétére utalhat, ha a fűszerek összecsomósodnak. A szárított pirospaprika akár a párától is összeállhat, csomósodhat, de ebben az esetben a gubicsokat kézzel szét lehet nyomkodni és szétporladnak. Ha azonban a kis göböket nem tudjuk kézzel szétnyomni, hanem egyben maradnak, akkor dohánybogárral lehet dolgunk. A fűszerek ugyanis összeállnak, összetapadnak a lárvák hatására. Hogyan védekezzünk a dohánybogár ellen? A dohánybogár elleni védekezés nem egyszerű, Rita szerint ha elszaporodtak a bogarak, akkor az egyetlen megoldás egy hatalmas és alapos nagytakarítás, amelynek során ki kell dobni a fertőzött fűszereket, élelmiszereket. Ha sikerült megszabadulni a dohánybogaraktól, akkor a megelőzésre kell hangsúlyt fektetni. A nem használt, vagy nagy mennyiségű fűszereket érdemes lehet lefagyasztani, vagy egy nagyon jól záródó tárolóba tölteni.

