Bízom benne, hogy Losonczi Dávid világbajnok, olimpiai ötödik helyezett birkózó nevét mostantól azok is megjegyzik, akik nem érdeklődnek a sport világa iránt. A 24 éves kötöttfogású birkózó az ötödik helyéért járó pénzjutalmát, 16 millió forintot ugyanis teljes egészében jótékony célokra fordítja, az egészségügyet, a lakhatási problémákkal küzdő embereket és állatmenhelyeket is szeretné belőle támogatni. Soha nem a pénzért birkóztam, a célom az, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak – mondta. Ő is kiváló példa arra, hogy egy élsportoló hírnevén keresztül nemcsak eredményeivel, hanem személyiségével és értékrendjével is inspirálhatja környezetét. Remélem, hogy tette precedenst teremt és másokat is segítségnyújtásra ösztönöz.