A rendezvényt Geri Gyula, a Sportváros Nonprofit Kft. ügyvezetője nyitotta meg október 20-án. Az ügyvezető elmondta, hogy a felújítás gondolata 2017-ben fogalmazódott meg, elkezdődött a tervezés, amelyen a város önkormányzata, a Sportváros és a lövészek is sokat dolgoztak. Az emlékverseny a felújított lőtér első olyan versenye, amellyel próbálják és belakják az épületet. Az építkezés még nem fejeződött be. A tervek szerint olyan 24 lőállásos lőtér lesz, amelyen kispuskával és pisztollyal is lehet majd lőni. A beruházás eddig bruttó 350 millió forintba került, amelyből 86 milliót a Magyar Sportlövő Szövetség biztosított, a többit az önkormányzat és a Sportváros, valamint a lövészek társadalmi munkát végeztek.

Geri Gyula megköszönte Varga Károly olimpiai bajnoknak a segítséget, majd hozzátette, hogy a sportlövészet olimpiai sportág, és egyre népszerűbb. A Szent-Györgyiben a kadétképzésben részt vevő diákok is járnak lőni. A versenyen nyílt irányzékú kispuska fekvő 30 lövés versenyszámban Nemes Richárd, Péntek Vendel, Illyés Áron Gábor lett a sorrend. Központi gyújtású pisztoly 25 méteres versenyszámában Berki Dániel, Varga András és Zsupán Norbert végzett az élen. Sportpisztoly 20 lövésben Sárközi Tamás, Kovacsity Igor (Bakonyszentlászló) és Kiss Nándor, a nőknél Sötényi Borbála és Tisler Anna szerepelt a legeredményesebben. Peremgyújtású puska optikai irányzékkal gyorslövésben Varga Károly, Nemes Richárd és Biczó László volt a legjobb. Peremgyújtású pisztoly fémirányzékkal gyorslövésben Sárközi Tamás nyert, központi gyújtású pisztoly gyorslövésben Zsupán Norbert. A versenyzők egy kivétellel az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület tagjai. A versenyen a bírói továbbképzés résztvevői is segítettek.