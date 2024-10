A bakonyi kolbászos burgonyagombóc-leves után hamis pacalt tálal Kakukkfű tanár úr. A Veol Bisztró korábbi receptje már népszerű lett, több olvasónk kipróbálás után kommentben köszönte meg Somogyi Tamásnak, aki a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának vendéglátás-oktatója Zircen. Most a hamis pacalt azoknak a háziasszonyoknak ajánlja, akiknek a munkából hazaérve hamar kell valamit tálalniuk a családnak. Ez az étel pedig annyi idő alatt elkészül, amíg a galuska vize felforr, 15-20 perc alatt. Gyorsan, könnyen, finomat – a főzés ilyen is lehet.

Kakukkfű tanár úr, azaz Somogyi Tamás a Veol Bisztróban hamis pacalt tálal házi galuskával

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kakukkfű tanár úr szerint a gomba és a kakukkfű nyerő páros

Kakukkfű tanár úr laptoptáskában hordja a késeit, amiket főzés előtt mindig megélez. Ezúttal is ezzel kezdte, majd a szalonnát csíkokra vágta és pici olajon a saját zsírján lepirította. A szalonna héja is a fazékba kerül, nincs pazarlás. Majd jön a hagyma feldarabolása. Míg pirul a szalonnával együtt, feldarabolhatjuk a többi zöldséget. Azok is a fazékba kerülnek. Kis keverés időnként, ez fontos, és főleg az, hogy vizet szakaszosan adjunk az alapanyagokhoz, így megfelelően párolódnak, szépen egyszerre puhulnak. Egy kis pirulás, egy kis folyadék – ezt kell ismételgetni. Aztán jöhet a fűszerezés, a só, a bors, a kakukkfű. Kakukkfű tanár úrnál fontos összetevő még saját ételízesítője, házi fűszerkeveréke. Ennek elkészítését hamarosan a Veol Bisztró egy külön videós cikkében mutatjuk be.

A gombát úgy kell felcsíkozni, mint a pacalt, az is a fazékba kerül. Kakukkfű tanár úr a kései laskát Bakonybél közelében frissen szedte. A kakukkfüvet a Som-hegyen a kisfia, majd leszárazták, kiszárították.

A hamis pacal és a házi galuska összetevői

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Negyedóra alatt elkészül a hamis pacal. Ha a laskagomba idősebb, akkor tarthat kicsit tovább a főzés. A párolás fedő nélkül történhet. A zöldségek kicsit roppanósak maradhatnak, olyanok, mint amire azt mondják, resch. A petrezselyemzöld pedig felaprítva a végén kerül hozzájuk, és tálaláskor dísznek a nagyobb darabjai.

A kései laskagombát csíkokra szelhetjük, mint a pacalt szokás

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A házi galuskának nincsen párja

A galuskához vizet teszünk fel melegedni és a tészta összetevőit csak akkor keverjük össze, amikor az már forr. Nem szabad nagyon kidolgozni, ez nem piskótatészta! Nem azt akarjuk, hogy nyúlós legyen, pattogósat szeretnénk. A lisztet, a tojásokat és a sót kanállal keverhetjük össze és a vizet szakaszosan adjuk hozzá a tésztához.