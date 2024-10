Az Országos Kéktúra 1172 kilométer hosszú, Magyarország északi tájain végighaladó, folyamatos, jelzett turistaút. Az Írott-kőtől Hollóházáig vezet. Az országos kék jelzést sokan kedvelik, a Kéktúrázás napja mindig népszerű. A kéktúrázás a Bakonyban igazán különleges és a kéktúra 8-as és 9-es szakasza vezet végig a Magas-Bakony ösvényein. Most hétvégén is a túrázás és a Bakony vonzhatja ide a családokat és igazán ismert látnivalók, természeti csodák várják őket. Ezért most nem ezeket emeljük ki, hanem rejtekhelyek, titkos helyek kerültek ajánlónkba, csupa olyasmi, amit jórészt csak a helyiek ismernek. Akár túrázók, akár kéktúrázók érkeznek vidékünkre, ezeket vétek kihagyniuk.

Kéktúrázás a Bakonyban – Takács Krisztián az Országos Kéktúrának már csaknem a teljes távját teljesítette, az Alsó- és Felsőpere közötti híres gesztenyefasor felől gyalogolt Bakonynána, a Római-fürdő szurdoka felé, amikor találkoztunk vele

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Takács Krisztián az ország távolabbi részében lakik és a Balaton partjáról indult el nemrégiben a Magas-Bakonyba. Az Alsó- és Felsőpere közötti híres gesztenyefasor felől gyalogolt Bakonynána, a Római-fürdő szurdoka felé. Mikor megláttuk hátizsákjában a kéktúra pecsétgyűjtő füzetét, megszólítottuk. Kiderült: nem ismerte eddig a környéket és már csak kevés szakasz hiányzik neki az Országos Kéktúra teljes távjának teljesítéséből. Azért fogott bele, mert számára ez kihívás, jó érzéssel küzdi le az erőpróbának számító részeket is, s amúgyis szereti a túrázást, az erdőket, a különleges, főleg a hegyvidéki tájakat. A kéktúrázás során számos csodásat, számára újat felfedezett magának és több napon át tudná mesélni élményeit.

Helyhez a forma – A monostori kávézóban a kókuszszórással kicsinosított habcsoda rímel a bakonybéli csillagda és a Kőris tetején lévő kupolára

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kéktúrázás a Bakonyban – Kihagyhatatlan sütizés, buszváró, kiásott múlt

A kéktúra természetesen felvezet a Bakony legmagasabb csúcsára, a Kőris tetejére, ahol nemrégiben cserélték ki a radarállomás kupoláját. Érdemes megfigyelni: laposabb, kisebb a korábbinál. Ám jó időben az osztrák hegyekig ellátni innen, élvezhetjük a Balaton csillogását. A csúcstámadás előtt pedig nem szabad kihagyni Bakonybélben a bencés monostor kávézójában a sütizést. Ezt nem véletlenül mondjuk. Olyan habos édességet is kifoghatunk itt, ami hasonlít a bakonybéli csillagda kupolájára és az említett radarállomásra. Ráadásul a szerzetesek gyógynövénypadlása illatélményt ígér és most friss régészeti feltárások eredményeit nézhetjük meg itt egy különleges kiállítás keretében. A falu buszmegállója az egyik legszebb hazánkban, a tájház formájához illeszkedik. Szelfizőhely.