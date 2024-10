- A képviselő-testület mindenhol megkezdi munkáját, talán nincs is ennél nagyobb és nemesebb megbízatás, mint hogy egy településen közvetlenül a választópolgároktól elnyerni a mandátumot és a megelőlegezett bizalommal élni, mindenkit, az egész közösséget, az által a térséget szolgálni.

A badacsonytomaji képviselő-testület új tagjait Navracsics Tibor köszöntötte

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A képviselő-testület felelőssége jelentős

Különleges a mostani időszak, hiszen több, mint három hónappal ezelőtt voltak a választások, kicsit talán már el is ültek az indulatok, amelyek itt Badacsonyban a választási kampányban magasra csaptak és amely sok embert indokolatlanul megbántott. Ezért is különös felelőssége a most hivatalba lépő képviselő-testületnek és polgármesternek, hogy elfelejtesse a várossal, az itteni közösséggel mindazt – mondta Navracsics Tibor és jó munkát kívánt az új testületnek.

Lichtneckert Gyula a helyi választási bizottság elnöke a választási eredményeket ismertette. A szerint a város új polgármestere Hartai Béla, a badacsonytomaji képviselő-testület további tagjai: Mékli Bernadett, Forintos Ervin, Málik Gábor, Török Zoltán, Szántai Ferencné és Nagyné Pál Zsuzsanna.

Alakuló ülést tartott a a badacsonytomaji képviselő-testület

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

Hartai Béla igyekszik lakosság közelibb önkormányzatot vinni

Hartai Béla a polgármesteri program ismertetése során annyit mondott, hogy a tisztséget úgy vállalta, hogy igyekszik lakosság közelibb önkormányzatot vinni, a korábbinál szorosabb együttműködést kialakítani a civil egyesületekkel. Annak megfelelően örülne, ha az együttműködés nem egyirányú lenne, hanem az egyesületek aktívabban részt vennének az önkormányzat életében.

Badacsonytomaj új polgármesterének javaslatát elfogadta a testület, így az alpolgármester Mékli Bernadett lett.