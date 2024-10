Bodza nagyon szeret a Balaton-parton levegőzni. Korábban ő is futkározott a parton, mint a többi kutyatársa, most viszont a kisállatkocsiban ül és gazdija, Zengő Boglárka masszírozza. Bodza ugyanis nemrégiben gerincműtéten esett át és még akupunktúrás kezelések várnak rá, hogy újra szabadon szaladgálhasson a Balaton-parton. Addig a kisállatkocsiban „sétál" a családjával, Boglárkával és a kiskamasz Tomival.

A kisállatkocsi nagy segítség a sérült állatoknak

Kisállatkocsival közlekednek a sérült kedvencek

A család Balatonalmádiban él, akupunktúrára Balatonfüredre hordják át Bodzát. A gerincműtétre sérv miatt volt szükség, a rehabilitáció során az akupunktúrás kezelés teljesen megegyezik azzal, ahogyan azt embereken végzik. A vékony tűket a bőr alá szúrják, olykor egyet-egyet bent is a hagynak a következő kezelésig. Amíg teljesen lábra nem kap, Bodza a kisállatkocsiban relaxál a tónál. Minden lap eljönnek „sétálni", olykor a saját lábán is mozog, de a mozgása még bizonytalan és gyorsan elfárad, gyenge a lába. Ilyenkor nagyon hasznos a kisállatkocsi, ami egészen úgy néz ki messzebbről, mint egy babakocsi, csak egy szőrös kiskutya nézeget ki belőle.

Boglárka arról mesél, hogy nála mindig volt kutya családtag. Hatévesen fogadta örökbe a hosszú szőrű csivavát a tenyésztőtől, aki felszámolta a vállalkozását. Akkor még volt egy öreg társa Boglárkánál, aki már nem él. A család természet- és kisállatkedvelő, nem is tudnák elképzelni az életüket házi kedvenc nélkül. A most 13 éves Tomi is szívesen vállalja a kutya körüli teendőket.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek kis koruktól állat mellett éljenek, felelősséget tanuljanak, azt, hogy gondoskodunk másokról. Az állattal való közvetlen kapcsolat olyan minőségeket jelenít meg az életünkben, amit ma már sajnos az emberi kapcsolatokból sem biztos, hogy megkapunk. Ilyen például a feltétel nélküli szeretet. Kevés ember képes rá. Hiszek benne, hogy az állatok képesek megtanítani erre a szinte elveszett az érzésre az embereket. Tőlük csak jobb a világ.

