A koszorúk ára körülbelül 2500 forinttól indul, de láttunk a veszprémi piacon kétszer ennyiért is. Ahogy mondta az egyik kereskedő: a határ a csillagos ég. És a pénztárca - tesszük hozzá mi.

Koszorú: minden szinten, szinte minden - veszprémi piacon is. A képen Tunner Vivien

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Egy átlagos méretű koszorúra azért legyen nálunk 4000 forint, de az igazán szépek bőven ezen ár felett vannak. Vágott virág szálját 400-500 forinttól adják, míg a legnagyobb sláger, a krizantémok 1200 forintos ártól indultak - elképesztően sokféle változatban.

Kovácsné Lukács Margit virágárus a keddi piacon szánt ránk néhány percet, hiszen jöttek, érdeklődtek, vásároltak náluk folyamatosan. Megtudtuk, a múlt héten kezdtek neki a halottak napi árusításhoz és sok vevőjük van, visszatérők is. Érzése szerint kedvezőek az áraik, a tavalyihoz képest nem sokat emeltek. Krizantémból bőséges volt a választék náluk is, de díszes koszorúkat is árulnak. Megtudtuk azt is, hogy november 1-jén is nyitva lesznek, egészen pontosan délután 3 óráig.

Koszorú? Virág?

Zsuzsanna néven mutatkozott be percekkel később érdeklődésünkre az a hölgy, aki munkatársunknak elmondta, két szerettét látogatja meg ezekben a napokban, és nem megy ki korábban emlékezni, hanem csak november elsején. Egyszerűen azért, mert szereti a sok száz mécses és gyertya fényét. Koszorú? Virág? Erre azt válaszolta, hogy a maga módján nem spórol, két kis koszorút és néhány szál friss, vágott virágot visz ki a sírkertbe.