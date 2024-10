A parkoló a város költségvetéséből készült el

– A város parkolási nehézségein csak komplex szemlélettel, de helyspecifikus megoldásokkal lehet segíteni – tette hozzá a parkoló bejárásán Varga Tamás alpolgármester. – Ez a parkoló a város költségvetéséből, külső támogatás nélkül készült el, és a jövő évi költségvetés tervezésekor is kiemelt szerepet fog kapni ez a kérdés. Ettől a helyszíntől nem messze például a Görgey Artúr utcában már folyamatban van új, párhuzamos parkolók tervezése, illetve reméljük, hamarosan a Török Ignác utcában lévő murvás parkoló leaszfaltozása is megvalósulhat. A lakossági igényeket figyeljük, és ott lépünk, ahol a legnagyobb igény látszik, ugyanakkor van reális lehetőség a zöld szemléletű megoldásra is – folytatta Varga Tamás.

Fontos, hogy nemcsak új parkolók tervezése folyik, de a roncsautók elszállítása is folyamatos: így használhatatlan parkolóhelyek szabadulnak fel a zöldfelület elvesztése nélkül. Az új parkolót már egy hete használják az ott lakók, így a környező utcák terhelése csökkent, és az illegális zöldfelületre való parkolás is visszaszorulhat.