A lókúti önkormányzat idén is hív, vár minden helybelit és elszármazottat október 26-án, szombaton 10 órától a temetőbe. Közösen szépítik, virágosítják a sírkertet az ünnepre. A szervezők ezúttal is forró teát, zsíros kenyeret készítenek az önkénteseknek. "Gyertek minél többen, hogy a saját felmenők sírja mellett az elhagyott sírokra is tudjunk ültetni egy-egy virágot, a temető így várhassa az ünnepre érkezőket" – ez szerepel az önkormányzat felhívásában.