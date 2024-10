Közlekedés 1 órája

KRESZ-teszt: sokan benézik ezt a trükkös kérdést - te átmennél a vizsgán?

A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága mindenki számára fontos. Alapvető feltétel azonban, hogy a közlekedési szabályokat mindenki kivétel nélkül megtartsa, és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Cikkünkben most is egy olyan KRESZ-tesztet kínálunk, amely nemcsak segít felkészülni a biztonságos közlekedésre, hanem olyan szituációt mutatunk be, amivel gyakran találkozhatsz utad során.

A közlekedési szabályok betartása mindenkire vonatkozik. Számos olyan szabály van, amelyet sajnos sok autós gondolkodás nélkül figyelmen kívül hagy. Oldd meg ezt a KRESZ-tesztet, és bizonyítsd tudásodat. KRESZ-teszt – Milyen sorrendben mehetnek az autók? Te tudod a megfejtést? Forrás: ripost.hu Ez pedig az a fejtörő feladvány, amit sokan nem tudnak. Te tudod a megfejtést? Szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen; beleértve a tiédet is? A helyes megoldást cikkünk végén olvashatod! Mi az a jobbkéz-szabály? A legtöbb kereszteződésben megtaláljuk az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat. Ettől független sok helyen számíthatunk közlekedésünk során egyenrangú útkereszteződésekre. Azzal valószínűleg mindenki tisztában van az utakon, hogy egy egyenrangú útkereszteződésben a jobbkéz-szabály értelmében mindig a jobbról érkező járművet illeti meg az elsőbbség, míg az egyenesen haladókkal szemben a kanyarodási szabály alkalmazandó. Természetesen van kivétel: a balról érkező villamost is el kell engedni. A kanyarodási szabály szerint pedig, ahogy arról a KRESZ rendelkezik, aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.), köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni. A KRESZ-teszt megoldása: a Kisalföldön Ez a KRESZ-kérdés azért is nagyon trükkös, mert ha nem a vizsgán, hanem a való életben adódik ilyen helyzet, akkor a józan paraszti ész szerint míg az A (akinek elsőbbséget kell adj) lekanyarodik, addig a B is át tud haladni a kereszteződésen, így a legvégén mész te. Vizsgán azonban nem tanácsos ezt a választ adni. Portálunkon számos KRESZ-tesztet találsz, mindegyikre tudod a megfejtést? Foglalkoztunk már a kanyarodó főutakkal, valamint háromágú, egyenrangú kereszteződéssel is, de azt is tesztelheted cikkünk nyomán, hogy egy másik esetben tudnád-e alkalmazni a jobbkéz-szabályt! Veszélyhelyzet általában a közlekedési szabályok nem ismerete vagy nem betartása miatt alakul ki. Vigyázzunk az utakon! Balesetmentes közlekedést kívánunk minden olvasónknak! B kategóriás jogosítványt azok kaphatnak, akik betöltötték a 17. életévüket, felső korhatár pedig nincs. A minap fedeztük fel, hogy kis túlzással, de ez a tanuló járművekre is igaz: Győrben egy veterán autó, egész pontosan egy 1983-as Skoda 105 S is a leendő sofőrök rendelkezésére áll. Ahogy az oktató, Szabolcsi Tibor fogalmazott, aki egy ilyennel elboldogul, az már bármilyen kocsit el tud vezetni.

