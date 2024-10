– Jelenleg is áll két időszaki kiállításunk, a Jutas 100, amit a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hozott el hozzánk, ez november végéig megtekinthető. Ebben lesznek mind kurátori, mind pedig a mi kollégáink által vitt tárlatvezetések. Előre meghirdetettek, illetve várjuk a csoportok bejelentkezését – árulta el Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója. – Emellett szintén áll a múzeum kiállításainak 120 éves történetét bemutató tárlat, ami elsősorban a fiatalokat, diákokat célozta meg. Egy nagyon élvezetes, lendületes, fiatalos kiállításról beszélünk, sok-sok tapogatnivalóval, összeraknivalóval, sőt a végén még a saját kiállítását is összerakhatja a látogató. Ebben is vannak tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások.

A Laczkó Dezső Múzeum múlt hétvégi Középkori napja idén is nagy siker volt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Laczkó Dezső Múzeum tematikus programjai

Hangsúlyozta, ide is várják az iskolai csoportok bejelentkezését, hogy egy kicsit belepillantsanak abba, mi zajlik egy múzeumban. Hogy lesz egy tárgyból – ami akár egy szemétre kerülő tárgy is lehet – múzeumi műtárgy. Ehhez kapcsolódóan lesznek workshopok is a múzeumban.

Kedden ugyanakkor megkezdődött múzeum szabadegyeteme is, amely minden hónap harmadik keddjén 16.30-kor kezdődik, s az állandó kiállításban szereplő történeteket bontják ki, emellett lesz konferencia is.

– Az ősz mindig egy kicsit a tudományosság felé fordulás időszaka is, október végén volt kolléganőnk, Palágyi Sylvia 80. születésnapja alkalmából rendezünk emlékkonferenciát, illetve idén is megszervezzük novemberben a várostörténeti konferenciát – sorolta Péterváry-Szanyi Brigitta.

Mindezek mellett a halottak napjára is készülnek. A Bakonyi Házban lesz megtekinthető egy alternatív berendezés, és ehhez majd tárlatvezetést is szolgáltatnak. Egy foglalkozást is bevezetnek, ahol múzeumpedagógusok várják bizonyos napokon a gyerekeket, és addig a szülők nyugodtan elmehetnek például bevásárolni. Ezalatt a gyerekek megnézhetnek egy-egy kiállítást, illetve kézműves-foglalkozáson vehetnek részt, és amit alkotnak, természetesen hazaviszik.