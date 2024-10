Vajcs Gábor, a zirci Patkó Vendéglő és Pizzéria tulajdonosa azt mondta, nem örülne, ha megtiltanák az éttermek teraszain is a dohányzást. – A vendégek fele dohányzik, beülnek a teraszra esténként, ott boroznak, beszélgetnek és rágyújtanak közben. Ha ezt nem tehetnék meg, akkor majd nem jönnek be egy kávéra, nem maradnak ott egy italra, egy ebédre, egy vacsorára. Biztosan bevételkiesést jelentene ez a vendéglátóknak, de ehhez is hozzászoknánk, mint a korábbi változásokhoz. Nálunk jelenleg is úgy van, hogy a terasz egyik felén lehet dohányozni, a másikon nem. Így alakítottuk ki a rendet és így nem zavarja a nem dohányzókat a füst. Én sem dohányzom, de az ismerőseim közül többen, és az ő szokásaikat, igényeiket is megértem – mondta Vajcs Gábor.

– A Veszprémi Állatkertben nagy figyelmet fordítunk a szabadidő kulturált és zavartalan eltöltésére, így többek között egy évtizede bevezettük az úgynevezett dohányzópontokat, ahol a dohányosok más látogatók, különösen gyerekek zavarása nélkül hódolhatnak a szokásuknak – mondta Bogdán Dorina, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark szóvivője lapunknak. – Látogatóink hamar megszokták és elfogadták a dohányzással kapcsolatos előírást, így anélkül, hogy egymásnak kellemetlenséget okoznának, a nem dohányosok és dohányosok egyaránt el tudnak tölteni egy önfeledten kellemes napot az állatkertben – fűzte hozzá.

Molnár Katalin, az alsóörsi strand vezetője a dohányzást tiltó egyik táblánál

Fotó: Kovács Erika/Napló

A tapolcai városi strandon a bejárat mellett van dohányzásra kijelölt hely, erre jól láthatóan felhívják a figyelmet – tudtuk meg Gáspár Andrástól. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy többnyire betartják a szabályt a vendégek, de ha mégsem, akkor figyelmeztetik őket arra a dolgozók. Őrséget nem tudnak állítani ilyen célra – tette hozzá az ügyvezető.