Ezeket a megrázó képsorokat is lehetett látni Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság (VRK) baleset-helyszínelője Baleset című, ezredik előadásán, amit a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban tartott pénteken, Isztl János 12. D osztályának.

Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós 1000. előadását tartotta a balesetek megelőzéséről

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Pintér József levetítette kisfilmjét is, azokból a balesetekről válogatott, melyek tragikusan értek véget. Azt mondta, 30 éve dolgozik a rendőrségen. Az általa helyszínelt baleseteknél 76-an elhunytak, ezen felül 18 ember szintén meghalt, ők az ismeretségi körében éltek. József mindvégig magyarázta a történéseket, beszélt arról, hogyan lehetett volna megelőzni azokat.

Kiemelte, a karambolok, köztük a halálosak döntő többsége emberi felelőtlenség miatt történik. Nem véletlenül mutatta fel a Baleset feliratos táblát, mert azt legtöbbször a biztonsági öv hiánya, az alkohol (illetve drog és bizonyos nyugtatószerek), a linkség vezetés közben, a felelőtlen előzés, a sebesség helytelen megválasztása, az elalvás és a telefonálás okozza. A baleset-helyszínelő mutatott képsorokat például arról, amikor egy autós dupla záróvonalon akart megfordulni, miközben nagy sebességgel nekicsapódott egy motoros. Mindkét sofőr meghalt. Több esetnél életben maradhattak volna az áldozatok, ha használják a biztonsági övet.

József arra is kitért, hogy a gyermekülés adott esetben mekkora védelmet nyújthat. Elmondta, amikor olyan esethez érkeznek, hogy látják, már nincs mit tenni az életért, az bizony nekik is nagyon kemény. Az alapvető náluk, hogy hajszálpontos munkát végezzenek, hiszen adott esetben egy bírósági ügy évekig is eltarthat, mialatt a szakemberek mindent kielemeznek, amit a helyszínelők leírtak. József külön kitért a gyalogosokra, azt javasolta, csak akkor menjenek át az úton, ha belenéztek a járművezető szemébe! – Elsőbbség az utakon csak akkor van, ha megadják azt, fogalmazott, majd részletezte azt is, hogy a motorra mindig csak megfelelő védőfelszerelésben, így például motorosruhában, -csizmában, -kesztyűben és természetesen bukósisakban üljön mindenki!