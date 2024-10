– A programnak az oktatás is fontos része, a Pannon Egyetem Ajka Kampusz létrehozásának a célja, hogy lehetőséget biztosítson a felsőfokú tanulmányok folytatására, az óvodában pedig bevezettük az angol nyelvi foglalkozást, ma ugyanis a nyelv ismerete fontos az előrehaladáshoz. A klímaváltozásra való felkészülést is komolyan kell venni, a nyári forróság a burkolt felületeken még elviselhetetlenebb, ezért a víz megtartására kell törekedni. Minden városrészben tavat hozunk létre, amely néhány fokkal hűti a környezetét. A digitalizáció terén is van tennivaló, hogy korszerűbb szolgáltatáshoz jussanak a lakosok – fogalmazta meg a polgármester.