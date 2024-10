A devecseri ünnepség a város gyásznapján a hagyományok szerint szentmisével kezdődött a Makovecz-kápolnában Mokos János plébános celebrálásával. Ferenczi Gábor polgármester a rossz idő miatt a Rotary-házban, a katasztrófát bemutató kiállításnak helyet adó intézményben mondta el beszédét.

Ferenczi Gábor Devecser polgármestere a Rotary-házban Fotó: Nagy Lajos/Napló



– Annak idején példátlan ipari baleset történt, amelynek következtében a hatalmas mennyiségű, egészségre veszélyes anyag a Torna-patak medrét követve elöntötte a három települést. Talán szerencsének mondhatjuk, hogy mindez nappal történt, de nem állt rendelkezésre olyan forgatókönyv, amely hasonló balesetek kivédésére szolgál. Tíz ember lelte halálát és több százan megsérültek, felbecsülhetetlen volt az ökológiai katasztrófa. Akkor reménytelennek tűnt a településeknek ebből újjáéledni – mondta a polgármester, és megköszönte a segítségét mindazoknak, akik részt vettek a mentésben, helyreállításban. Hozzátette, hogy a település fizikai értelemben mostanra túl van a példátlan katasztrófán.

Az emlékezők a kopjafánál koszorúztak az ünnepség zárásaként.

Kolontáron 12.30-kor szokás szerint idén is harangszó idézte fel a tragédia kezdetét, majd az együtt emlékezők némán koszorúztak az emlékműnél. A szentmisét Mokos János celebrálta, hálát adva mindazoknak, akiknek köszönhetően újra élet támadt a településen. Emlékezett azokra, akik elvesztek és akik elvesztettek mindent. Leszögezte, hogy ha az újjászületés csírája bennünk van, az az igazi kincs.

Az ünnepség a templomban folytatódott, ahol Horváth Zoltán polgármester úgy fogalmazott, hogy meggyőződése szerint a tragédiát nem lehet elfelejteni, a fájdalommal együtt kell élni.

– Ami itt történt, az megérintett minden embert. Világméretű volt az azt követő összefogás, amelyet soha nem tudunk eléggé megköszönni – mondta Horváth Zoltán.

Bakondi György miniszterelnöki megbízott a miniszterelnök üdvözletét is átadta az együtt emlékezőknek.

– 14 évvel ezelőtt Orbán Viktorral együtt is sokszor jártunk itt, én akkor a katasztrófavédelem főigazgatójaként, majd később kormánybiztosként felügyeltem az újjáépítést. Kolontár egy szimbóluma annak, hogy szörnyű csapások érhetnek bennünket az életben, de külön ajándék, hogy most arra egy templomban emlékezhetünk, hiszen az Úr is velünk van, és velünk volt azokban a szörnyű órákban is – mondta Bakondi György, és visszaemlékezett a mentésre, kárfelmérésre, kitelepítésre és újjáépítésre. Hangsúlyozta, hogy az összefogás a jövő ígéretét adta.

– Ami itt történt, az szimbóluma az összefogásnak. A kormány mindent megtett, de sok magánszemély, szervezet ugyancsak enyhítette a nehézségeket – sorolta Bakondi György.