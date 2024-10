A párhuzamosok igenis találkoznak, ahogy azt a kortárs magyar képzőművészet két rendkívüli alakjának sorsa mutatja. Fiatalon ott állt előttük a fényes karrier és az élethosszig tartó jólét ígérete: Ibolya a párizsi Sorbonne Egyetem Orvostudományi Karán szerzett gyógyszerészi diplomát, Tamás a családi hagyományoknak megfelelően a nagy presztízsű jogászszakma felé orientálódott. Aztán mindkettőjüket bűvkörébe vonta a művészet. Egyikőjük sem autodidakta volt, hiszen a legnagyobb külföldi és hazai mesterektől a legrangosabb iskolákban szerezték meg tudásukat.

Fotó: Fülöp Ildikó

Fotó: FULOP ILDIKO

Az 1940-ben egymással házasságot kötött, a szobrász Ibolyának és a festő Lászlónak tehát minden reménye megvolt arra, hogy a magyar mellett a világ művészeti térképére is felkerüljön. Bár 1944-ben az otthonukkal együtt megsemmisült csaknem minden addigi munkájuk, Lossonczy Tamás 1945 őszén ott volt a korszakalkotó jelentőségű Európai Iskolai alapítói között, Ibolya pedig a legprogresszívabb magyar női művészekkel közösen állított ki. A nagy reményektől fűtött, hihetetlen intenzitással pezsgő szellemi nyilvánosság kiemelt szereplőinek, alakítóinak számítottak. A hivatalos kultúrpolitika azonban 1948 után előbb méltatlan helyzetbe hozta, majd lényegében ejtette őket, olyannyira, hogy Lossonczy Ibolya csak 1982-ben kapott önálló kiállítást. Lossonczy Tamásnak egészen 1995-ig, tehát 91 éves koráig (!) kellett várnia a méltó bemutatkozási lehetőségre. A mellőzés hosszú-hosszú évtizedei alatt is folyamatosan dolgoztak, még úgy is, hogy nagyon kevés esélyük kínálkozott megmutatni magukat. Ez lelkileg, míg az állami megrendelések, felkérések hiánya anyagilag sújtotta a két, magát sem műfaji, sem egyéb korlátok közé beszorítani nem engedő, megalkudni nem hajlandó alkotót. Szerencsére akadt még valaki, akit nem volt képes elfújni az ellenszél. Vass László.

Fotó: Fülöp Ildikó

Fotó: FULOP ILDIKO

Ahogy Nemes Péter művészettörténész fogalmazott kiállításmegnyitó beszédében: – Vass László nem gyűjtőként, hanem „a” gyűjtőként indult. Nem csak egy cipészmester volt a korban, hanem „a” cipészmester. Valamiféle jó értelemben lázadás is volt ez, ellenállás – mondta. A Magyarországon, sőt külföldön is fogalommá vált, 1946-ban született mester a Lossonczy házaspár rendszeres vásárlója volt – valamint közeli barátja. A hitek fel nem adása összekötötte a három embert. Ez a közös szellem szinte tapinthatóan jelen van a kiállításon, amelyen Lossonczy Ibolya nonfiguratív, egyszerre modern és az emberiség ősemlékezetében gyökerező motívumokat hordozó kisplasztikái mellett olyan érdekességek láthatók, mint Lossonczy Tamás 1946-ban készült Szabad vonalromantika című tusrajzai.