Mint ahogy korábban is írtuk, több honfitársunk is él Floridában, akiket veszélyeztet a Milton. A Zala vármegyéből származó Franciska Bear családjával együtt felkészült a hurrikán érkezésére, s mivel állatokat is tartanak, a jószágok biztonságáról is gondoskodott. Mindeközben pedig a hurrikán érkezése előtt néhány órával kérésünkre még azt is megírta, mi mindent tapasztalt Floridában, hogyan történt meg az evakuálás és hogyan éli meg az időjárási vészhelyzetet.

A házak bezsaluzva a Milton hurrikán érkezése előtt

Fotó: Franciska Baer

"Vízálló bugyikat felcsatolni: érkezik Milton!"

E címet adta szerda esti beszámolójának Franciska Baer, melyben így ír:

"Szombaton már lehetett tudni, hogy egy hurrikán közeledik felénk ezen a héten szerdán - azaz ma. Vasárnap megkaptuk az értesítést az iskolákból,hogy azok becsuknak csütörtökig. Hétfőn már egész hétre bezárták az iskolát. Ez azért különösen jó, mert így elindulhattak időben az emberek, akik menekülni akartak fel északra. Tőlünk Punta Gordából ahhoz, hogy kiérjünk Florida félszigetről, körülbelül 8 órát kell vezetni - no persze annyira nem kell elmenekülni. Floridában 22 millióan laknak, és ha mindenki elmenekülne egyszerre, az katasztrófa lenne, az utak egyszerűen használhatatlanok lennének. Így is hatalmas dugók alakulnak ki északabbra, és fogy el a benzin, főleg az autópálya mellett.

Milton hurrikán dél-nyugat Floridát vette célba, 250 km/h várható sebességgel és akár 5 méter magas viharhullámokkal. Már vasárnap megkérték, hogy az A és B zónákból evakuáljanak az emberek - ezek a part menti házak. Továbbá mindenkit, aki mobilházban lakik. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell menekülni Florida államból, hanem körülbelül 10-15 kilométert az állam belsejébe menni. Az iskolákban alakítanak ki menedéket, ilyenkor ezért is zárják le az iskolákat.

Körülöttünk három menedék van, ahova állatokat is lehet vinni. Igazából minden nagyon szervezetten működik, van idő előre felkészülni és mindenki segítőkész. Bár pontosan nem tudjuk szinte az utolsó percig, hogy hova üt be a hurrikán szeme, így figyeljük a híreket, és folyamatosan jönnek az értesítések a telefonra, e-mailben az információkkal, így mindenki tudja hogy hogyan kell felkészülni. El lehet menni oktatásra, és támogatást is lehet kapni hogy felkészüljünk. Ingyen szállítás is van a menhelyre, továbbá egy listát is kapunk, hogy pontosan mit kell vinni: személyi, fogkefe, fogkrém, eledel az állatoknak, stb.