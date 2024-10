– Hoznak ehetőt és mérgezőt is, mindenféle gombákat kapok, attól függően, ki mennyire ismeri a gombákat – magyarázza érdeklődésemre Sági Judit gombaszakellenőr – akin észrevétlenül ott van egy "mindhalálig szeretlek" feliratú pulcsi – a keddi piaci napon. – A karbolszagú csiperkéből nagyon sokat kapok, az nagyon ellepte a mezőket, hatalmas folyásokban van. A kis füstfoltjáról lehet felismerni, és a fiatalon szögletes kalapjáról – teszi hozzá.

Mindhalálig szeretlek: munkában Sági Judit gombaszakellenőr

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Pár másodperces keresgélés után már mutatja is a szögletes kalapkát, azt, hogy fiatalon füstfoltja van, és fogaskerékszerű lemeze, mintázata, no meg hengeres, hosszú, fényes tönkje. Persze közben jár Judit keze. Zsupsz, repül is valami a kukába. Rá is kérdezek: mi lett kidobva?

– Csengettyűgombát dobtam ki éppen, de ebben a kukában van világító tölcsérgomba, vagy begöngyölt színű cölöpgomba, ami halálosan mérgező – hőkölnek hátra a mellettünk kíváncsiskodók velünk együtt. – Nem ehető gombák, fakógombák, pókhálós gombák, ebben minden van. A negyedik kukát töltöm meg a mérgező gombákkal – jegyzi meg. Judit elárulja, otthon, Várpalotán is vállal gombaellenőrzést. Kitette a telefonszámát, nyugodtan lehet keresni, mert a vásárcsarnokban kedden, pénteken "rendel" fél 6-tól délután fél 2-ig, és szombaton fél 6-tól fél 10-ig.

Érdekes, gombavizsgálattal kapcsolatos történetre kérdezek rá később. Judit némi gondolkodás után elmeséli, hogy volt egy olyan esete, mikor egy néni hozta a sötétlila pókhálósgombát, és azt mondta, hogy pontosan olyan, mint amit tegnap a szomszéd hozott, ami egy szemcsésnyelű fenyőtinóru volt.

Mindhalálig szeretlek, áll Sági Judit pulóverén. A szakellenőr azért van, hogy erre ne kerüljön sor

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Annyiban hasonlítanak egymásra, hogy gomba mindkettő, semmi másban – mondja a szakember. – A szemcsésnyelű fenyőtinóru egy csöves gomba, a pókhálós gomba lemezes. Az egyik lila, a másik sárga. Az egyiknek ragad a kalapja, a másiknak nem. A néni azt mondta, hogy azért a biztonság kedvéért behozta. Nagyon jól tette – idézi fel.

Egyébként az esetleges kukázás is ki van zárva, mert természetesen megsemmisítik az étkezésre alkalmatlan gombákat. – A veszprémi piacon az emberek jól ismerik a gombákat, itt még a pályafutásom alatt gyilkos galócával nem találkoztam. Azt felismeri mindenki, aki gombászni kezd – mondja Judit, miközben a rajta lévő pulcsin mutatja a légyölő galócát és a mellette olvasható "mindhalálig szeretlek" feliratot.