Zömében Corsák rótták hazánk útjait a kilencvenes években. A szerelők kezdetben 12 órát dolgoztak, majd 24 órát pihentek, később az egy hét munka, egy hét pihenés munkabeosztásra tértek át Fotó: Magyar Autóklub

Egy évre rá Nissan Terrano II kocsikat is hadrendbe állítottak, majd Ford Fiestákkal, Skoda Formanokkal és Fiat Doblókkal is találkozhattak az autósok, jelenleg pedig Dacia Dokkerrel, Volkswagen Caddy-vel, valamint elektromos Nissan NV200-assal vonulnak ki segítséget nyújtani a Sárga Angyalok. Ha kíváncsi rá, egykor miképpen jutott el a bajba jutott autósok segélykérése az Autóklubhoz, milyen kalandos úton érkeztek meg Magyarországra a Steyr-Puch-ok, illetve hogyan tájékoztatták az autósokat az aktuális időjárásról a sárga angyalok a nyolcvanas években, olvassa el az Autósélet-blog írását, melyben további kulisszatitkokra is fény derül!