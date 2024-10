Módri Györgyi színművésznőt Oberfrank Pál Kossuth-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója méltatta. Úgy fogalmazott, különösen lelkesítő, hogy 2024-ben egy, az előadóművészetben alkotó színművésznő kapja az elismerést, aki a Veszprémi Petőfi Színháznak tagja immár 33 éve. Elmondta: Módri Györgyi nagyon szeret dolgozni, próbálni, mindig csinál valamit, mindig lehet rá számítani, mindig játszani akar. Ez is egyfajta függőség, függőség a színház iránt már évtizedek óta.

Módri Györgyit, a Veszprémi Petőfi Színház művésznőjét Porga Gyula polgármester köszöntötte a város nevében

Fotó: Fülöp Ildikó

A színházigazgató hangsúlyozta, emögött ott van a legfontosabb, a szeretet. A színművésznő szorgalmas, fontos, figyelmes színész és kolléga. Ma is tud izgulni, amikor egy-egy szerepre készül, nem vált közömbössé, nem vált cinikussá. Szereti a szakmáját, szereti az embereket, és különösen szereti a fiatalokat. Ebben az évadban rendezőként is debütált.

A laudációból kiderült, Módri Györgyi 1991-ben diplomázott az Újvidéki Színművészeti Főiskolán, majd még ebben az évben áttelepült Magyarországra, azóta a Veszprémi Petőfi Színház tagja. Számos sikerdarabban láthatta és láthatja a közönség. Kiváló tehetsége megmutatkozik a musical, az operett és a prózai darabokban nyújtott alakításaiban is. Színházi főszerepe és szerepe mellett a filmvásznon és a tévében is láthatta a közönség, amely a 2024/2025-ös évadban Módri Györgyi rendezői kvalitásait is megismerheti.

A Veszprémi Petőfi Színház egyik vezető színésze Módri Györgyi

A Veszprémi Petőfi Színház egyik vezető színészeként szinte kivétel nélkül az elsők között vesz részt a színház társadalmi szerepvállalásaiban, áll ki a jó és a közügyek mellett. A 2020-as koronavírus-világjárvány idején elindított „Maradj otthon, majd mi megyünk!” programsorozat egyik legaktívabb közreműködője volt.

A „Lélektől-Lélekig - a Színház Gyógyító Erejének Fesztiválja” elnevezésű kiemelt rendezvényre készült kétszemélyes, illetve néhány szereplős előadások rendszeres főszereplője. E produkciók fontos, a mai fiatalok számára is érdekes, aktuális témákat dolgoznak fel, melyekben remek alakításaival rávilágít a téma komolyságára és a darabokban megfogalmazott kihívások súlyosságára. Az előadásokat követő feldolgozó beszélgetéseknek is mindig aktív részese.