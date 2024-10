A vármegyeháza Szent István termében Takács Szabolcs főispán megnyitójában elmondta, Navracsics Tibor volt az a miniszter, aki 2011-ben életre hívta az integrált területi közigazgatási szerveket, és megkezdték munkájukat a kormányhivatalok, amivel elsősorban a költségtakarékos működés és az ügyfélcentrikus államigazgatás megteremtése volt a cél. 2013. január elsejével aztán újra megalakultak a járási hivatalok, majd folyamatosan nyíltak a kormányablakok.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az október 17-én Veszprémben tartott tájékoztatón ismertette a 2025 januárjában induló Versenyképes járások program céljait

Fotó: Fülöp Ildikó

- Fontos a területi közigazgatás és az önkormányzati igazgatás együttműködése, hiszen ez az ország versenyképessége növekedésének is az egyik pillére. Ha jól kiválasztjuk a versenyképesség növekedését célzó eszközöket, az mindenképpen a gazdaság növekedését szolgálja. Egy-egy térség fejlődése ezáltal biztosított lehet, és a vidék eltartóképessége, megtartóereje együttesen tud érvényesülni. 2024. január elsejétől pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy minisztérium irányítása alá került a területi közigazgatás, az önkormányzati igazgatás és a területfejlesztés - hangsúlyozta Takács Szabolcs.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter előadását azzal kezdte: fontos a konzultáció.

- Nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez a program nem vált fel semmilyen más fejlesztési programot, hanem ez egy újabb lehetőség az önkormányzatok számára a fejlesztésekre és az üzemeltetési projektek megvalósítására - mutatott rá a miniszter.

Navracsics Tibor: Budapest elhúzott az EU átlagos fejlettségétől is

Beszélt arról is, hogy Budapest már 2004-ben is felette volt az európai uniós átlagnak, hiszen 2004-ben 129 százalékon állt, 2022-ben 158 százalékon, tehát jelentősen elhúzott az Európai Unió átlagos fejlettségétől is.

- A mi Közép-Dunántúlunk, ami egyébként a legjobban teljesítő régió, 59 százalékról 71 százalékra lépett előre, míg a Dél-Alföld 44-ről 55-re, az Észak-Alföld 42-ről 50-re, Észak Magyarország 40-ről 50-re, a Dél-Dunántúl 44-ről 52-re, míg Pest megye, amely közvetlenül határos a fővárossal, 56 százalékról 65 százalékra. Magyarországon ma egy olyan területi egyenlőtlenségi térkép alakult ki, ahol a főváros kiemelkedően az Európai Unió átlaga felett áll, és az utána következő legfejlettebb régió, a közép-dunántúli régió is kevesebb, mint fele teljesítményt tud felmutatni - jegyezte meg Navracsics Tibor.