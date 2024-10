Változatos programokkal fogadta az érdeklődőket a hétvégén egyedülálló lovas ünnepünk, a 17. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. A háromnapos eseményt a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban tartották meg, amely Közép-Európa egyik legmodernebb lovas létesítménye. Magabiztos győzelmet aratott a Decs települést képviselő Tóbiás Zsuzsa, akinek Galaxy nevű lova címet védett, háromszoros és ezzel örökös bajnok lett. Csak nők a döntőben – ettől vált egyedivé a végső futam, korábban ugyanis még sosem fordult elő, hogy a döntő mezőnyének csak női résztvevői voltak. A második hely ráadásul egy végletekig kiélezett csatában dőlt el Ácsteszér javára, így Vörös Tamara 2023 után idén is második lett, Marina nyergében. A harmadik helyen Tahitótfalu lovasa végzett Rigó Lottival a nyeregben.

Nemzeti Vágta – A sikeres versenyző mosolya, azaz Vörös Tamara lova, Marina nyergében a történelmi hangulatú lovasversenyen

Fotó: Hajdu Krisztina / Forrás: Nemzeti Vágta

A lovasverseny mindig a ló és a lovas összhangjáról is szól, Vörös Tamara esetében pedig apa és lánya kapcsolatáról is. Ugyanis a fiatal hölgy már tavasz óta édesapjával közösen készült gőzerővel a Nemzeti Vágta futamaira. Vörös József Csetény színeiben maga is indult a versenyen, de az előfutamból nem jutott tovább. Gratulálunk mindkettőjüknek és a csetényi istállónak, amit a családjuk működtet.

Nemzeti Vágta – Hajrá Tami! Hajrá Marina!

Ahogy Csesznek a váráról, Csetény, a szép bakonyi falu a központjában található kastélyról híres többek közt, és most már a Vörös Lóverseny Istállóról is. A helybeliek büszkén követték figyelemmel a Nemzeti Vágta hétvégi eseményeit. Tamiért izgulva többek közt ezt írták ki közösségi felületükre: "A Vörös-család kiváló szereplése a szorgalmas felkészülés, a kemény munka eredménye. A továbbjutáshoz nem elég a gyorsaság, a tapasztalat, a ló és lovas közötti összhang, szerencse is kell hozzá. A rajt előtti pillanatok, a lovak izgatottsága, a sorsolás nagy mértékben befolyásolja a futam kimenetelét. Például Jocó az előfutamban Tamara mellett végzett, de futamában ez a remek idő a harmadik helyezésre volt elegendő. A család nagyon büszke Parázs névre hallgató lovára, hiszen ez volt az első versenye, s már most nagyon ígéretesnek mutatkozik. Egy ló felkészítése a versenyzésre, mire kézzel fogható eredményeket hoz, nyolc-kilenc évnyi munka. Hajrá Vörös Lovas Istálló! Hajrá Tami! Veletek vagyunk!"