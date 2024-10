A jelenlegi mikrocsaládokban erre nincs lehetőség, ezért is hívták életre ezt a programsorozatot. Különböző témákat igyekeznek a szervezők kiválasztani, de a legjobb műfajnak eddig a workshop bizonyult, mivel itt konkrét gyakorlati tevékenység van jelen, amely során az egymás számára ismeretlen résztvevők óhatatlanul is kommunikálnak. A kézműves, kreatív délutánok alkalmasak a személyes találkozásokra, idén negyedik alkalom volt az intarziakészítés, a díszítőfestő workshop, majd a csigatészta mellett méhviaszos újraszalvétát is készíthettek az érdeklődők. Az idősebbek tudják, hogy milyen divatosak és praktikusak voltak a viaszos termékek, terítők vagy az esőálló ruhák. Ez a mai méhviaszos technika egy új ötletet hozott a családok mindennapjaiba, szalvétát, csomagolóanyagot készíthettek a fiatalok és idősebbek együtt. Idén még két érdekes műhelybe hívják a résztvevőket: ütőfás módszerrel mézeskalácssütésre, majd az év utolsó programjaként fafaragással ismerkedhetnek meg a generációs műhely alkotói.