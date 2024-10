– Engedjen meg egy személyes kérdést: milyen emlékei vannak a nagyszüleiről?

– Sajnos a nagyszüleimet nagyon korán vesztettem el, talán ezért is viszonyulok az idősekhez mindig szeretettel. 14 éves voltam, amikor elment a mamám, akihez nagyon ragaszkodtam. Amikor elment a másik mamám is, a papám volt az, akivel együtt tudtam lenni. Ebből is adódik az, hogy nagyon szeretek az idős emberekkel beszélni. Ez hiányzik, hiszen a mamámmal tényleg nagyon szoros volt a kapcsolatom. Az állatszeretet is talán innen fakad, hiszen a papám, amikor reggel fél ötkor jött, és azzal ébresztett minket, hogy „a koldus már a negyedik falut járja”, úgyhogy jó lenne, ha felébrednék, és enni adnánk az állatoknak. Akkor furcsa volt, hogy egy háztáji miért ennyire fontos. Tőle tanultam a kutyák tiszteletéről is, de ő hozta nekem az első kutyámat is, ami egy tacskó volt. Évekkel később érkezett hozzánk egy dalmata, és bizony kódolva lett az állatszeretet. Most az új házi kedvencünk – aki egyébként az utcának is a kedvence – Pedró nyuszi, hiszen úgy viselkedik, mintha kutya lenne. Jön-megy, miközben mindenki megáll, csodálkozik, hogy ő tényleg a gyerekeket kíséri ki – mint egy kutya – a kerítésig. Egész nap kint van, amikor jó idő van, úgyhogy ő a nagy kedvencünk. Nagyon jó, hogyha egy családban van állat, hiszen a gyerekeimnek is a napi rutinja az, hogy felkelnek, lemennek, és kitakarítják Pedró fekhelyét. Egy gyerek mindig őszinte, és ha azt mondja, hogy ha nincsen barátom, akkor lehet kutyám. Ez így van, de az állat nagy felelősség is.

– Meg is érkeztünk az állatok világnapjához: mit üzen ez az ünnepnap?

– Október 4-e az állatok világnapja, ezekben a napokban nagyobb figyelem vetül az állatvédelemre. Azon dolgozunk kollégáimmal évek óta, hogy az állatvédelem ne egy napon legyen kiemelt jelentőségű, hanem az év minden napján. Október 4-e arra is jó időpont, amikor meg tudjuk mutatni az eredményeinket is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben is olyan állatvédelem legyen, amire büszkék tudunk lenni, de nem titok, még rengeteg dolgunk van.