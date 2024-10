1918. október 16.: ezen a napon Lékai János tisztviselő – írja a wikipedia –, a Galilei Kör tagja pisztollyal merényletet kísérelt meg Gróf Tisza István miniszterelnök ellen. Hét évvel később, 1925-ben Kormányhatározatot hoznak a pengő bevezetéséről. 1944. október 16-án Szálasi Ferenc nyilas nemzetvezető átveszi a kormányhatalmat.

Forrás: szekesfehervar.hu

Pontosan két esztendővel később tíz háborús bűnösön, akiket Nürnbergben elítéltek (Wilhelm Frick, Alfred Jodl, Hans Frank, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyß-Inquart, Julius Streicher) végrehajtották a halálos ítéletet. Október 16., de már 1964: Kína felrobbantja első atombombáját, ezzel a világ ötödik nukleáris hatalmává válik.

1978-ban Karol Józef Wojtyłát pápává választják, II. János Pál néven. Sok minden más mellett érdekes 1964 is, amikor is a New York-i világkiállításon elássák a második Westinghouse időkapszulát, melynek tervezett kinyitási ideje 6939. Igen, 6939. De ez már egy másik történet.