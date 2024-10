Kovács Ida

Forrás: archív

Ma is felhúzza még a futócipőt

Azon fáradozik, hogy a változatos munkára vágyó fiatalok (...és a felnőttképzésben résztvevők) szeressenek alkotni, a tevékenységükkel másoknak örömet szerezni, jeles alkalmakat, vagy egyszerű hétköznapokat megédesíteni. A cél az, hogy ne csupán termékeket készítsenek, hanem élményt teremtsenek, s persze az iskola elvégzése után elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. Szorgosan gyakorolják is a képviselőfánk, a piskótatekercs, a Néró teasütemény, vagy épp a linzerkarika készítését, és azt látja, hogy a tanítványai szeretik is azt, amit csinálnak. Büszkén sorolja, miszerint már többször érdemeltek ki a munkáikkal arany-, ezüst- és bronzminősítést, de szüreti fesztiválokon, fánksütő- és bonbonkészítő-versenyeken is hívták már fel magukra a zsűri figyelmét. Az odahaza ritkán, legfeljebb ismerősöknek sütő oktató örömét leli abban, amit csinál, boldog, hogy taníthat, átadhatja másoknak azt a tudást, amit hajdanán ő is magába szippantott. Jó kapcsolatot ápol a kollégáival, az iskolavezetéssel, alighanem ők is látják, hogy tanártársukban milyen alázat, tisztelet és kitartás lakozik. Ezt a sportból hozta magával. Egy futó volt a sok közül – na, jó, pompás eredményekkel –, de abból a szempontból különleges, hogy „fát lehetett vágni a hátán”. Megesett, hogy a neki iramot diktáló nyulat is lehagyta. A karrierjét illetően nincs hiányérzete, mint viccesen megjegyzi: nem is kellett semmiről lemondania, mivel a magaslati edzőtáboraik voltak például a nyaralásaik. Miután az izomzata, az ízületei jól viselték a monoton munka gyötrelmeit, a cipőjét csak hivatalosan vette le, azokat ma is időről-időre felhúzza. Az egykori kemény magjukból Stiglic Editékkel hetente többször is felkerekednek és esténként maguk mögött hagynak néhány km-t – a Séd-parton, a Gulya-dombon és kerékpárutakon, de igyekeznek más közös programokra is sort keríteni. Sokáig az atlétika körül forgott az élete, ám ma már inkább a katedrán bizonyítana. Első osztályú versenybíróként már nem a futás a mindene, helyette más élvez prioritást, ami szintén előhoz belőle egyfajta versenyszellemet. Mert az oktatásba is temérdek energiát fektet. Pedig „csak” azt csinálja, ami egykoron a szenvedélye lett, míg most másokat avat be a kihívásokkal teli szakma rejtelmeibe.