Az is tévhit, hogy ezek az emberek nem gondolnak a környezetükre, vagy szeretteikre. Pont ezek a gondolatok szakítják meg az öngyilkossági kísérletet. Ahol pedig megtörténik a halál, ott egy beszűkült tudatállapot alakul ki a megelőző időszakban. Ezen kívül egy torz vélekedés jön létre önmagáról és a környezetéről. Az a torz gondolat kúszik az öngyilkos fejébe, hogy mindenkinek jobb lesz nélküle. Fontos tudni, hogy létezik egy öröklött temperamentum, amely meghatározza az érintett problémakezelési mintáit. A szocializációban az utánzásos tanulás nagyon fontos. Mit látunk a szüleinktől, hogyan oldják meg a gondjaikat, milyen problémamegoldó stratégiáik vannak. Éppen ezért az öngyilkosság, mint kiútkeresés, minta is lehet. Az is tévhit, hogy az öngyilkosságot elkövetők mindannyian pszichiátriai problémával rendelkező egyének. Igaz, hogy ez is egy rizikótényező, de a krízishelyzetben lévők is követnek el ilyen jellegű cselekményeket. Ez lehet egy válás, munkahely elvesztése, vagy más veszteség. A rizikótényezőket tovább növelik a függőségek, alkohol, drog, vagy más szenvedélybetegség. Továbbá az öngyilkosságok egyharmadát öngyilkossági kísérletek előzik meg. Éppen ezért kiemelt szerepe van a környezetnek, családtagoknak, barátoknak, akik tudnak lépéseket tenni. Igaz, nagyon nehéz erről beszélgetni, de a megelőzésben a kommunikációnak óriási szerepe van. Fontos, hogy ilyenkor a segítő ne kiselőadást tartson, vagy tanácsokat osztogasson, hanem empátiával forduljon a bajban lévő felé – mondta Magvas Zoltán.