Az új zirci képviselő-testületben négy független önkormányzati képviselő kapott helyet, és négyen olyanok, akik a Fidesz–KDNP jelöltjeként indultak. Csaknem a korábbival azonos maradt a testület összetétele, csaknem ugyanazok dolgozhatnak együtt továbbra is. Annyi a változás, hogy Detre Balázs korábbi képviselő nem került be az önkormányzatba, viszont Nyári-Kadnár Laura igen. A képviselők esküt tettek az önkormányzati alakuló ülés napirendi pontjait követve, az új polgármester szintén. Majd Kacsala István azt javasolta, hogy Hellebrandt Ferenc maradjon továbbra is az alpolgármester, és ezt a testület titkos szavazás keretében, kilenc igennel, azaz egyhangúlag elfogadta.

Önkormányzati alakuló ülés a zirci városházán

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Kacsala István arról beszélt – a választások és az új testületek felállása közti időre utalva –, hogy az új ciklus rendhagyó módon hosszú türelmi időszak után kezdődött el. Szavai szerint az a feladatuk, hogy meghálálják a választópolgárok bizalmát, és a várost a fejlődés útján tartsák. A zirciek érdekei alapján kell döntéseket hozniuk – szögezte le. Az összefogás, az együttműködés és az együtt gondolkodás kell vezérelje őket, és ennek szellemében kell erősíteni a térség településeivel a közös munkát – hangsúlyozta.

Önkormányzati alakuló ülés – Szavaztak szabadságról, végkielégítésről

Szavazott a képviselő-testület a polgármester illetményéről és a munkát társadalmi megbízatás keretében végző alpolgármester tiszteletdíjáról, költségtérítésük összegéről szintén. Ez abból a szempontból volt formális döntés, hogy ezek mértékét, illetve maximumát országos hatályú jogszabály határozza meg, a települések lakosságszámát figyelembe véve.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a képviselők és a polgármester korábban felülvizsgálta, a testületi ülésen a módosítását fogadták el. Változik például az ülések összehívásának, megtartásának és a helyettesítéseknek a rendje, a nyilvánosság formái, továbbá jegyzői hatáskörbe kerültek a közterület-használattal kapcsolatos ügyek, s más bizottsághoz került a nemzetiségi önkormányzat támogatása. Ugyancsak egyhangúlag fogadta el a testület a városvezető szabadságának ütemezését; október 1. és december 1. között tíz nap szabadság jár neki.