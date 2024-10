– Végre elkezdődött a gombaszezon, de most aztán igazán berobbant. A több napos esőzés segített ebben, ami két hete volt, de aztán a hűvösebb időben nem bújtak még elő nagy számban. Most viszont a kellemesen enyhébb időjárás és a korábbi csapadék hatására elképesztő mennyiségben jelent meg az őzlábgomba. Tényleg százával lehet találni és sokan szedik is a Bakonyban. A szokásosnál jóval nagyobb méretűekre is rábukkantam, előfordult, hogy nem fértek be a kosaramba, mert ötven-hatvan centiméter átmérőjűre is megnőtt a kalapjuk – mondta el lapunknak Győri Krisztina gombaszakellenőr és azt is hozzátette, hogy a napokban Bakonybélben konferenciát tartottak a gombaszakellenőrök, terepgyakorlattal kiegészítve. Ő is részt vett ezen és három nap alatt a Magas-Bakonyt bejárva összesen 265 különféle gombafajt szedtek össze. Ezek között ehető és mérgező gombák is bőven akadtak, halálosan mérgezőek is. Nem játék a gombaszedés – jegyezte meg Kriszta.

Győri Krisztina gombaszakellenőr – sokakhoz hasonlóan – százával talált őzlábgombát az őszi bakonyi erdőkben

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Őzlábgomba – kisokos a szedéshez

Szakértőnk tanácsa szerint az őzlábgombát úgy kell óvatosan szedi, hogy kibillegtetjük a helyéről, aztán kiemeljük tönköstül, elválasztva a gombafonalaktól. Azért, hogy utóbbiak nem száradjanak ki, le kell takarnunk azokat avarral. Az öregebb őzlábgombákat nem is érdemes leszedni, azok gyomorrontást okozhatnak. A hét centi kalapátmérő felettieket javasolt hazavinni. Gyönyörű a kinézete ennek a gombának, kecses a formája, és persze szenzációs az íze.

Őzlábgomba most akkora is könnyen szedhető a Magas-Bakonyban, ami alig vagy nem is fér be a kosárba

Forrás: Vadgomba – Kisalföld és Bakony

Gombatúrákkal vár a Bakony

Az óriás pöfeteg és vargánya még kicsit várat magára. Egyelőre ezekből kevesebbet látni az erdőkben, de már megjelentek és hamarosan több lehet belőlük. A gombaszedés azonban elővigyázatosságot igényel, fogyasztás előtt a gombavizsgálat elengedhetetlen és azt csak szakellenőr végezheti. Többen vállalják közülük Veszprém vármegyében is a szedett mennyiség átnézését és a piacon is van erre mód. A legjobb, ha a kezdők gombatúrához csatlakoznak, amelynek a végén a szakellenőr átnézi, amit haza akarnak vinni és meg akarnak enni.